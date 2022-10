8 choses à savoir sur Élodie Costa, la vedette de «The Voice» qui a rassemblé 600 fans à Montréal

Élodie Costa a attiré près de 600 personnes dans un A&W sur le Plateau Mont-Royal. Découvrez-en plus sur la célébrité propulsée par la version française de The Voice alors qu'elle n'a même pas été sélectionnée.

Les gens se sont attroupés dans le fast-food montréalais pour rencontrer la chanteuse, qui a dû se réfugier dans la cuisine du restaurant. On vous en dit plus sur la célébrité qui fait tant jaser.

Voici 8 choses à savoir sur Élodie Costa.

1. La communauté virtuelle d'Élodie ne cesse d'augmenter grâce à la musique et aux sketchs.

Son compte Instagram compte 42,1k abonnés, sa chaîne Youtube 40,6k abonnés et son compte TikTok, 939,5k abonnés. Ces nombres montent constamment. Élodie accumule les millions de vue sur ses chansons, notamment Mélodie, Baisse pas les bras et Tout ira mieux demain.

2. Élodie est une Française de 41 ans.

Elle est née le 26 mai 1981 et est donc Gémeau! Elle a grandi à Oullins, une commune de la métropole de Lyon. Elle habite présentement Nice. Élodie a toujours baigné dans le domaine de la musique et de la comédie mais ça fait à peine plus d'un an que la carrière d'Élodie prend son envol.

3. Sa popularité vient de la version française de The Voice.

En mars 2021, la femme a interprété Si Maman Si de France Gall devant quatre coachs qui ne se sont pas retournés pour l'intégrer à leur équipe. Toutefois, une nouvelle célébrité est née. Neuf mois plus tard, elle sortait une première chanson virale, Mélodie, qui dans les huit premiers jours de sa sortie atteignait le demi-million d'écoute et de vues.

4. Élodie vit avec le nanisme.

Elle aborde sa condition avec le sourire et la franchise. Elle mesure 1,12 mètre et aime faire de sa différence une force. Une blague virale veut que les gens croient qu'Élodie mesure 6 IphoneX de grandeur. Elle a fait une vidéo avec Un Garçon Stupide pour investiguer, et c'est juste! Élodie tourne les blagues à son avantage.

5. Elle considère que son succès est venu en crescendo.

Souvent, en entrevues, c'est la manière dont elle raconte son ascension. Élodie a pris des cours de chant à l'adolescence, a fait quelques scènes locales et des auditions, mais c'est son apparition à The Voice qui a tout changé.

6. Vous pourriez recevoir un message personnalisé d'Élodie Costa.

Via son site internet, Élodie offre un service de moment en visioconférence avec elle. Selon la formule choisie, vous pourriez avoir de 3 à 20 minutes avec Élodie. Le concept est plutôt fort en Europe. Les fans sont prêts à tout pour un moment avec leur idole!

7. Il n'y a pas qu'à Montréal qu'Élodie attire les foules. Les fans sont en délire à chacune de ses sorties.

Durant les séances avec le public, elle offre quelques chansons et prend du temps avec chaque personne qui vient la rencontrer. Le public d'Élodie réunit beaucoup d'adolescents, qui la considèrent comme un exemple à suivre. Beaucoup ont l'impression qu'elle les rejoint grâce à ses chansons accrocheuses et sa présence sur TikTok.

8. Élodie est invitée dans plusieurs podcasts et émissions.

La chanteuse-TikTokeuseest souvent invitée à des podcasts, émissions de télévisions et de radio. Elle a notamment été à l'émission française populaire Ça commence aujourd'hui et le podcast français Influence-moi.

