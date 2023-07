C'est peut-être l'effet de nouveauté avec une interface à l'effet de déjà vu, mais on y prend vite goût. C'est officiel, la plateforme Threads est lancée et plusieurs influenceurs se sont laissés embarquer dans le mouvement.

Threads est une réponse directe à Twitter, qui a vu sa popularité chuter avec tous les changements apportés dans les derniers mois. Depuis son lancement, le nombre d'abonnés sur Threads se compte déjà en millions et ça continue de monter en flèche. On retrouve le plaisir des statuts spontanés et on peut naviguer à travers une foule de comptes qui s'enlignent avec nos intérêts. Vous pourrez aisément vous retrouver à travers cette nouvelle plateforme au succès instantané et voici comment.

Découvrez 10 choses à savoir sur Threads, le nouveau média social où tous les influenceurs migrent.

1. Vous pouvez écrire des statuts d'un maximum de 500 caractères.

Courts messages, images, gifs, vous pouvez partager ce que vous avez en tête. Vous pouvez également publier des vidéos d'une durée aussi longue que 5 minutes.

Threads / Zoé Duval

2. Vous devez absolument avoir un compte Instagram pour utiliser Threads.

Pour créer un compte Threads, il faut passer par son compte Instagram. Une fois le compte créé, c'est votre nom Instagram qui apparaît sur Threads, mais vous pouvez personnaliser votre compte Threads indépendamment de votre compte Instagram.

3. La plateforme n'est disponible que sur téléphone intelligent pour le moment.

Threads a été téléchargé par des milliers d'utilisateurs déjà sur téléphone intelligent. L'application n'est toutefois pas disponible sur ordinateur, mais rien n'indique que ça ne sera pas possible lorsque Threads aura fait ses preuves.

4. Vous pouvez programmer une pause afin de ne pas scroller éternellement.

Tout comme avec une fameuse plateforme de vidéos sur laquelle vous passez plusieurs heures avant de dormir, Threads a ce côté distrayant et certains peuvent ne plus voir le temps passer. C'est pourquoi il y a une fonction de pause que vous pouvez programmer aux 10,20 ou 30 minutes si vous le désirez.

Threads

5. Les messages privés ne sont pas possibles pour le moment.

C'est peut-être un soulagement pour plusieurs qui n'ont pas envie de recevoir des messages indésirables d'inconnus qui glissent dans leurs DM. Rien n'indique si cette fonction sera disponible dans le futur.

6. Vous pouvez bloquer, vous désabonner, signaler et restreindre des profils.

Tout comme sur les autres plateformes de Meta, Threads offre facilement ces fonctions. De plus, les comptes que vous avez bloqué sur Instagram sont automatiquement bloqués sur Threads puisque les deux plateformes sont reliées.

7. Vous verrez apparaître des publications de comptes que vous ne suivez pas.

Tout comme les "suggestions" sur Instagram, vous verrez passer des publications de gens et de pages que vous ne suivez pas à travers les comptes auxquels vous vous êtes réellement abonnés. Les suggestions seront selon vos intérêts, toutefois!

8. C'est l'algorithme qui choisit l'ordre des publications.

Sur Threads, il n'est pas possible pour le moment de sélectionner si vous visionner les publications en ordre chronologique ou par préférences choisies. C'est L'algorithme qui décide.

Threads / Camille Felton

9. Vous pouvez choisir si votre compte est public ou privé.

Threads a plusieurs fonctionnalités identiques à celles d'Instagram et donc plus commodes pour les gens qui ont envie d'embarquer dans la vague sans toutefois s'y noyer. Vous pouvez restreindre qui voit vos publications à ceux dont vous avez envie. Vous pouvez également sélectionner qui peut ou ne peut pas vous mentionner dans ces publications et plus encore.

10. Pour le moment, il n'y a aucune publicité sur Threads.

Et on insiste sur «pour le moment». Étant à sa phase de lancement, Meta a décidé de ne pas inclure de publicités sur le fil d'actualité, mais tout laisse croire qu'il y en aura lorsque la plateforme sera établie.

Threads / Vanessa Duchelle

Comme plusieurs influenceurs et célébrités, vous aussi pouvez vous créer un compte sur Threads et vous amuser!

