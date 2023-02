Ce personnage adoré de «Sex Education» quitte la série et les fans sont dévastés

Trois actrices avaient déjà révélé qu'elles ne retournaient pas à Moordale pour la quatrième saison de Sex Education, et un autre départ est maintenant annoncé.

• À lire aussi: 3 acteurs quittent Sex Education et les fans sont inquiets pour la saison 4

• À lire aussi: Voici les dates de sorties de toutes vos émissions favorites qui reviennent en 2023

Après la prochaine saison attendue plus tard cette année sur Netflix, c'est Ncuti Gatwa qui fera ses adieux au personnage d'Eric. La nouvelle ne plaît pas du tout aux fans.

C'est par une publication Instagram ainsi qu'une story que Ncuti en a fait la nouvelle.

En légende, Ncuti a écrit «Dernière journée, dernière fois. Bye bubs, merci pour toutes les leçons et toute la force». Son interprétation du personnage d'Eric a ouvert plusieurs portes à Ncuti, qui apparaîtra dans le film Barbie à l'été 2023 et qui est la nouvelle tête d'affiche de Doctor Who.

En story, il a également publié une photo accompagnée du message suivant: «Au revoir pour toujours petit garçon. Merci pour tout ce que tu m'as appris.»

Le personnage d'Eric a ouvert des portes à bien des discussions dans les foyers, puisque celui-ci est ouvertement homosexuel dans une famille aux valeurs conservatrices. Plusieurs commentaires sous la publication de Ncuti le qualifient d'icône télévisuelle. Sa co-vedette Aimee Lou Woods a elle aussi laissé un petit mot. «Mon cœur a vraiment mal», écrit-elle.

Un moment touchant, mais qui nous laisse craindre le pire pour la série. Est-ce bientôt la fin pour Sex Education? La question brûle les lèvres des téléspectateurs.

La réalisation de la quatrième saison achève, et on y verra le personnage d'Eric: on sait toutefois que les personnages d'Ola (Patricia Allison), de Lily (Tanya Reynolds) et d'Olivia (Simone Ashley) ne seront pas de la partie.

Photo courtoisie, Netflix

Pour l'instant, on ne connaît pas la date de sortie de la prochaine saison de Sex Education. À suivre!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s