Voici le nouveau film sexy que tu dois voir si tu as adoré «After»

Des producteurs de After, la bande-annonce de Beautiful Disaster s'annonce très chaude et indique également le retour de Dylan Sprouse à l'écran.

Une nouvelle série de films vient se relayer à ceux qui écoutent la franchise After en boucle. Ceux et celles qui ont dévoré les romans de Jamie McGuire seront servis. Attention les yeux, Beautiful Disaster est très sexy.

La bande-annonce de Beautiful Disaster

L'histoire de Beautiful Disaster

Le long-métrage qui sortira au printemps est une adaptation cinématographique du livre de 2011 de l'auteure Jamie McGuire.

Le bad boy Travis Maddox (Dylan Sprouse) hante les pensées de l'étudiante Abby Abernathy (Virginia Gardner). Il est tout ce qu'elle déteste. Bagarreur dans des tournois de box interdits de nuit et étudiant charmeur de ces dames le jour. Évidemment, les contraires s'attirent.

Travis sera intrigué par la résistance d'Abby et il tournera le tout en pari. S'il perd son prochain combat, il devra se passer de relations sexuelles pendant un mois entier. S'il gagne, Abby devra habiter dans son appartement pour un mois. À travers ce jeu, le passé refera surface et les deux personnages principaux trouveront peut-être plus de points communs qu'ils ne le croient.

Les producteurs de After derrière le film

Les producteurs de la franchise After, qui a donné des envies sexy au spectateurs, sont derrière le projet Beautiful Disaster, de même que le directeur Roger Kumbler, qui a dirigé After We Collided.

Ça promet donc d'être chaud à souhait!

La distribution du film

Beautiful Disaster marque le retour à l'écran de Dylan Sprouse, qui était plus effacé dans l'oeil du public ces dernières années. Il partage la vedette avec Virginia Gardner, actrice qui a joué dans diverses productions depuis 2015.

On retrouve également Austin North, Libe Barer, Rob Estes, Brian Austin Green et bien d'autres qui forment la famille Maddox.

Déjà une suite annoncée?

Beautiful Disaster est le premier de 7 romans. Le deuxième volet se nomme Beautiful Oblivion, le troisième Beautiful Redemption, le quatrième Beautiful Wedding, le cinquième Beautiful Sacrifice, le sixième Beautiful Funeral et le dernier, Beautiful Burn.

Selon les plans, tous les livres seraient adaptés en long-métrage. Reste à savoir si certains livres seront jumelés pour la franchise.

Quand sortira le film?

Vous pourrez voir Cole et Virginia à l'écran le 12 avril prochain en cinéma.

