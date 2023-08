Une demande en mariage pour ce couple de téléréalité adoré

Genou par terre, bague à diamant, tout était dans les règles de l'art pour la demande en mariage de ces ex-candidats de téléréalité. En plus, elle a dit OUI.

Occupation Double a créé plusieurs couples au fils des ans. Certains sont maintenant séparés, mais plusieurs couples sont solides et plus amoureux que jamais. C'est donc particulièrement touchant de voir que deux participants de Occupation Double Chez Nous se sont dit oui pour la vie!

C'est dans un contexte des plus simples et romantiques que Carl Lacourse a demandé la mère de ses enfants, Andréanne Moran, en mariage. Ils en ont fait l'annonce sur leurs réseaux sociaux respectifs avec des carrousels photo.

Le doux moment a été capté par la photographe Arianne Larivière. Les félicitations déferlent dans la section commentaires des publications de Carl et Andréanne.

Andréanne et Carl sont ensemble depuis 2021 et ont accueilli leur premier enfant, Chad, en avril 2022. Ils attendent un second enfant pour octobre.

Toutes nos félicitations aux futurs mariés!

