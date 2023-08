Ce bijou boho surprenant ira avec toutes vos tenues d’automne

Aperçu au cou de plusieurs influenceuses et célébrités depuis quelques semaines, le pendentif format XXL sur cordelette noire est l'accessoire de l'automne.

Ce bijou gagne en popularité et l'on a pu voir plusieurs de nos fashionistas préférées l'oser et l'adapter à leur style. On a entre autres aperçu Gloria-Bella porter un tel collier pour élever le style de son t-shirt gris.

Instagram / Gloria-Bella Brisson

Toujours à l'affût des modes les plus élégantes, Noémie Lacerte a agencé son pendentif XXL avec un ensemble noir et les ballerines les plus populaires de la rentrée.

Instagram / Noémie Lacerte

L'influenceuse Audrey Rivet a choisi le collier à pendentif géant en teinte argentée dans une forme de coeur pour donner un côté romantique à ses tenues.

Pour l'été, le pendentif XXL sur cordelette peut être agencé à une tenue en crochet, comme l'a fait Emy-Jade Greaves. Attendons de voir comment elle intègrera le bijou dans ses tenues d'automne!

Pour se préparer au festival Lasso, Julie-Anne Ho l'a ajouté à sa tenue test. On approuve!

Instagram / Julie-Anne Ho

Voici quelques pendentifs XXL à agencer à vos looks de la saison prochaine.

1. Collier pendentif Oval, 18$ chez Garage

Courtoisie

2. Le collier corde fleur nuancée, 12$ chez Simons

Courtoisie

3. Pendentif signe de paix argenté, 36$ sur Amazon

Courtoisie

4. Collier ras-du-cou en corde à pendentif ovale, 20$ chez Dynamite

Courtoisie

5. Pendentif papillon sur cordelette, 18$ chez Garage

Courtoisie

6. Collier avec pendentif en pierre naturelle, 11$ sur Amazon

Courtoisie

7. Le collier corde coeur miroitant, 15$ chez Simons

Courtoisie

