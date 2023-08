Catherine Brunet et Antoine Pilon annoncent leur séparation

Les deux comédiens, qui ont été en couple pendant huit ans, ont mis fin à leur relation il y a quelques mois.

Catherine s'est confiée au magazine 7 jours. «Antoine et moi avons décidé de nous séparer d’un commun accord, en pensant que c’était la meilleure chose à faire. Cela fait maintenant six mois que nous ne sommes plus ensemble, et je suis vraiment heureuse de la manière dont notre relation a évolué. Aujourd’hui, Antoine et moi sommes les meilleurs amis du monde», a déclaré Catherine, qui a passé son été entre des tournages aux Îles-de-la-Madeleine et de petites vacances au Portugal.

Antoine, de son côté, a eu un été de tournages, avec entre autres la série Société distincte. «On tient à garder une bonne relation Catherine et moi parce qu’on s’aime énormément et qu’on a de nombreux amis en commun. Je garde encore Poutine, le chien de Catherine, qui avait participé avec nous au tournage d’Entre deux draps», a dit le comédien, qui a brillé cette année dans le rôle de Jean-Guy Tremblay dans la série Désobéir: Le choix de Chantale Daigle.



On souhaite beaucoup de douceur aux deux amis!

