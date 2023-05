Catherine Bastien nous fait rêver en voyage d’amoureux

L’influenceuse et ex-candidate de téléréalité semble plus heureuse que jamais sous le soleil du Mexique. Celle qui se fait plutôt discrète avec sa nouvelle flamme des derniers mois a profité de ce voyage d’amoureux pour partager avec sa communauté Instagram quelques clichés à faire rêver!

Cath Bastien garde sa vie amoureuse un peu plus secrète depuis sa rupture avec Marc-André Bénard, alias Marc Fitt. En couple avec William Cochrane depuis décembre dernier, la belle blonde dévoile finalement plus de photos de son prince charmant qui l’accompagne dans le Sud.

Lors d’une expédition à Tulum, Catherine et William ont pris le temps d’immortaliser le décor paradisiaque par une adorable photo. Reconnu pour ses cénotes, le Mexique fait rêver avec son eau turquoise, qui s’agence parfaitement au bikini de Cath!

Ayant tous les deux le sourire jusqu’aux oreilles, ces derniers semblent avoir eu du plaisir dans cette grotte magique. La jeune femme nous confirme le tout en inscrivant sous sa publication: «Quand tu t’arrêtes et regardes autour de toi, cette vie est assez incroyable. Heureuse d’en faire l’expérience avec toi.»

Le duo nous fait officiellement fondre et la romance se poursuit dans une charmante vidéo.

Cath Bastien a publié un moment doux entre elle et son copain qui la retient lors de son entrée dans la piscine de l’hôtel. Si l’on pensait que la galanterie n’existait plus, il y a de l’espoir! William la traite telle une vraie reine.

Sans aucun doute, les tourtereaux ont l’air d’un power couple.

Cath a aussi inséré subtilement un selfie avec sa douce moitié à la fin d’une série de photos sur Instagram. Un petit moment précieux, capturé sur le vif!

INSTAGRAM / CATHBASTIEN

En exposant une partie plus privée de sa vie sur ses réseaux sociaux, Cath Bastien sait très bien qu’un lot de questionnements s'ensuit. Ainsi, lors d’un Q&A, la professeure de yoga en a profité pour répondre à une question sur son avenir avec son amoureux.

STORY INSTAGRAM / CATHBASTIENFR

On souhaite tout le bonheur à Catherine et William. On va suivre la paire de près dans leurs prochaines aventures!

