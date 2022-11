De retour de la Martinique, Catherine Bastien avoue fréquenter quelqu'un

La créatrice de contenu et candidate de téléréalité Catherine Bastien s'est ouverte timidement au Youtubeur Rémi Desgagné à propos de sa vie personnelle.

Rémi Desgagné reçoit tour à tour les candidats éliminés de téléréalité pour poser des questions croustillantes autour de quelques verres dans sa série de vidéos Truth or Drink. Il a reçu ensemble les candidats arrivés sur le tard dans l'aventure Occupation Double Martinique, l'influenceuse Catherine Bastien et le DJ Tommy Kimpton.

Le passage de Catherine et Tommy a fait beaucoup jaser puisque les deux se rapprochaient en Martinique. Depuis, ils ont participé à une activité ensemble à la ronde pour l'Halloween, soulevant les interrogations des fans.

Dans la vidéo, Rémi pose la question à Catherine et Tommy à savoir si les deux referaient l'aventure. Tommy répond que oui tandis que Catherine répond qu'elle ne revivrait pas l'expérience.

C'est à ce moment que le Youtubeur sort le chat du sac. « Ce qu'il faut comprendre c'est que Catherine, tu fréquentes quelqu'un en ce moment », ce que Catherine confirme.

Tommy confie ensuite qu'ils ont discuté de la fréquentation de Catherine et il n'y a pas de mauvais sentiment entre eux. Catherine ajoute sa vision de sa fréquentation. « Je ne rush pas les trucs avec cette personne-là. On apprend à se connaître encore. Je ne l'ai pas vu de tout l'été. Je l'ai rencontré vraiment deux semaines avant OD. Ça a été très rapide et finalement on s'est revu et ça va bien. »

Tout comme sa colocataire Elisabeth Rioux, Catherine a publié une vidéo récapitulative de leur soirée d'Halloween au bar Sousboi. Sur celle-ci, on aperçoit Catherine avoir des rapprochements avec un homme mystérieux.

La créatrice de contenu annonçait en juillet dernier ne plus être avec son conjoint des onze dernières années, l'influenceur Marc Fitt.

On lui souhaite bien du bonheur pour la suite.

