L'influenceuse Cassandra Bouchard devra être opérée pour un souci de santé

L'influenceuse et nouvelle maman de la petite Ozie a donné des échos de son rendez-vous chez le médecin à ses abonnés suite à des inquiétudes de santé. Résultat, Cassandra devra passer sur la table d'opération.

• À lire aussi: Cassandra Bouchard est maintenant maman et elle dévoile ENFIN le prénom de son bébé

• À lire aussi: Cassandra Bouchard est en deuil

La créatrice de contenu a eu une année des plus mouvementée. Un déménagement avec son conjoint dans sa première maison au printemps, la naissance de son bébé en juin et maintenant Cassandra se prépare à vivre une opération pour un souci de santé malheureux.

Tenant sa fille dans ses bras, Cassandra s'adresse à ses 151K abonnés dans une suite de stories sur Instagram.

Instagram / Cassandra Bouchard

«Je voulais vous tenir au courant de mes échos de ce matin. Le médecin a dit que j'avais beaucoup de pierres au foie, donc je n'aurai pas le choix de me faire opérer. Je suis dans l'attente du petit coup de fil du chirurgien qui va me dire "quand, où, comment". C'est stressant, je vais me faire enlever la vésicule biliaire. »

Sur un ton plus humoristique, Cassandra ajoute «J'espère pouvoir l'exposer dans un cadre dans ma chambre!».

Ce sont donc des calculs biliaires qui gênent le quotidien déjà bien occupé de Cassandra en tant que nouvelle maman. On lui souhaite que ça soit rapidement entre les mains de professionnels!

À VOIR AUSSI: Ludivine Reding porte une robe déchirée et saillante qui ne passe pas inaperçue