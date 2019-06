Les acteurs de Riverdale, Camila Mendes et Charles Melton, prouvent qu’ils sont tout aussi «couple goals» que Cole Sprouse et Lili Reinhart à la première de The Sun is Also a Star.

Ceux qui jouent Veronica et Reggie ont toujours été très cutes sur les réseaux sociaux en publiant des photos adorables de l’un et l’autre.

Ils ont même déjà apparu sur plusieurs tapis rouges ensemble, notamment au Met Gala tout récemment.

Mais il faut avouer que leur apparition la plus récente, lors de la première du film The Sun is Also a Star dans lequel Charles joue le rôle principal, est la plus belle à date!

En plus, pour soutenir son petit copain, Camila a publié la bande-annonce sur son compte Instagram. Mais ce qu’on retient le plus, c’est le message qui l’accompagne.

Camila dit: «Je me souviens le jour où Charles Melton m’a parlé de ce projet. Nous n’étions encore que des amis à ce moment.»

Elle mentionne à quel point Charles voulait jouer le rôle, puis elle ajoute ceci: «Sa passion et sa ténacité font partie des raisons pourquoi je suis tombée en amour avec lui. De le voir se donner corps et âme dans une histoire qui parle d’amour m’a appris beaucoup sur quel genre de personne il est.»

Elle continue en disant: «Je vous en dis probablement trop, mais quand on a commencé à sortir ensemble, il se fâchait souvent contre moi quand j'essayais de comprendre l’amour en usant de logique. Il m’a appris que l’amour n’a pas d’explications, soit ça existe, ou pas.»

Charles a répondu en disant «I love you», et nos cœurs explosent!

The Sun is Also a Star sortira le 17 mai au cinéma, il ne faut pas manquer ça!

