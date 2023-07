Camila Mendes expose ses abdos et ses mamelons dans un ensemble blanc immaculé

La star américano-brésilienne était de sortie pour un évènement Armani Beauty et c'est tout en blanc que Camila est apparue.

Dans un haut s'arrêtant sous la poitrine et un pantalon taille haute, le tout coupé dans un tissu texturé, Camila offre une tenue impeccable et un brin provocatrice.

Dans cet habit, on découvre un tatouage placé juste au-dessous du sein droit de Camila. Celui-ci agrémente parfaitement les abdominaux sculptés de l'actrice de Riverdale.

Plus loin dans le carrousel, on peut également découvrir que le tissu du haut est légèrement diaphane, laissant entrevoir les mamelons de Camila. Tout en étant discret, l'ensemble n'est pas des plus sages. C'est la styliste des stars Molly Dickinson qui est derrière ce choix vestimentaire.

Le blanc complimente à merveille le teint basané de Camila. La mise en beauté soft-glam complète ce look. Avec une coiffure chic et des boucles d'oreilles scintillantes, c'est un sans-faute pour la vedette.

La soirée à laquelle se rendait Camila avait une liste d'invités A1. Chase Stokes, très amoureux de Kelsea Ballerini, étaient de la partie, ainsi que Joe Jonas.

Même si les célébrités étaient tout en beauté, on doit avouer que Camila sort du lot!

