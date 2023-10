Camila Cabello divise la toile avec une frange plus courte que jamais

Camila a habitué ses fans à une longue chevelure foncée suave. La chanteuse a désormais une frange plus courte que jamais et ça fait jaser.

La Cubaine surprend souvent avec des looks sexy et sa voix chaude, mais cette fois-ci, c'est sa chevelure qui est au centre des discussions. En studio pour un prochain album, Camila a publié quelques photographies du processus sur Instagram et on ne peut passer sous silence sa frange, qui a perdu plusieurs centimètres.

Auparavant, l'interprète de Bam Bam arborait un toupet, certes, mais dont les pointes venaient frôler son regard. Désormais, la frange termine au milieu de son front, ce qui divise la toile. Plusieurs adorent le look, tandis que d'autres lui trouvent des airs un peu plus gamins avec ce changement capillaire.

La jeune femme avait donné des aperçus de sa chevelure nouvelle dans divers clichés pris au fil du mois, dont son apparition sur le podium d'un évènement L'Oréal Paris, où le public pouvait constater sa transformation.

Toutefois, ce sont réellement ses dernières publications qui ont pu confirmer au public que Camila arbore réellement une frange plus courte que courte, loin de ce qu'on connaît, même si elle garde toutefois ses longueurs et une teinte sombre.

Avec un nouvel album en préparation et un nouveau look pour aller avec, on a hâte d'entendre ce que Camila mijote!

