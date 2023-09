Cam Grande Brune annonce sa rupture avec Fred Bastien

Cam Grande Brune et Fred Bastien Forest ne forment plus un couple. C'est par l'entremise d'une session de questions/réponses que la youtubeuse a annoncé être désormais célibataire.

Plusieurs abonnés Instagram de Camille s'interrogeaient sur sa situation amoureuse des derniers mois, ne voyant plus de stories et de publications du couple sur leurs réseaux sociaux respectifs. Camille a mis fin aux nombreux questionnements en répondant à une question récurrente lors d'une session Q&A en story sur son compte Instagram.

Instagram / Cam Grande Brune

À quelqu'un qui lui demande si elle est toujours avec Fred, Camille répond: «C'est correct, je m'y attendais à cette question et elle est déjà revenue très souvent. Non, on n'est plus ensemble. It's all good la gang, la vie continue!».

La youtubeuse semble plutôt sereine à annoncer leur rupture, d'autant plus que les abonnés de Camille ont répondu avec douceur à la nouvelle.

Instagram / Cam Grande Brune

Le couple avait acheté un condo durant la pandémie, au printemps 2021, après plusieurs années à vivre séparément. Toujours dans la session de questions/réponses, Camille a mentionné que c'est elle qui garderait le logement pour la suite.

Instagram / Cam Grande Brune

Camille a conclu en répondant à une question d'une personne qui se demandait comment surmonter une rupture. Le conseil de Cam Grand Brune: vivre ses émotions, bien s'entourer et s'occuper.

On souhaite de la douceur à Camille et Fred!

