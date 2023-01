Découvrez les cadeaux d’anniversaire gratuits chez Sephora en 2023

Année après année, on attend avec impatience de découvrir quelles seront les options de cadeaux d’anniversaire chez Sephora et, il faut l’avouer, le géant de la beauté s’est dépassé pour 2023!

Sephora offre un programme de récompenses nommé Beauty Insider. Tout à fait gratuit, il permet d’amasser des points pour éventuellement obtenir des cadeaux et des rabais. De plus, lorsqu’on est membre, deux semaines avant ou après notre fête, nous avons droit à un cadeau!

Depuis quelques années, les clients peuvent choisir entre plusieurs options différentes pour pouvoir découvrir des produits qui leur conviennent réellement. En 2023, il faudra choisir entre 4 coffrets différents, soit du maquillage, des soins pour la peau, des produits capillaires et corporels ou des parfums!

Bonus qui revient en 2023, si vous êtes VIB ou Rouge, vous aurez droit à une 5e option qui sera disponible jusqu'à épuisement des stocks. Finalement, si aucune option ne vous plaît, mais cela serait étonnant, vous pourrez aussi échanger votre cadeau d'anniversaire pour 250 points.

Sans plus tarder, voici les cadeaux d’anniversaire chez Sephora en 2023:

Pour les membres Beauty Insider réguliers

1. Ensemble de maquillage Ilia

Ce coffret de la marque clean comprend deux incontournables que vous risquez d'adorer, le mascara allongeant Limitless ainsi que le blush en bâton dans la teinte At Last, un mauve-rose flatteur et naturel.

2. Ensemble Watermelon Glow de soins pour la peau Glow Recipe

Mettez enfin la main sur le produit viral Dew Drops de la marque qui s'utilise en touche finale pour de la luminosité, en sérum pour une plus belle peau ou même en base de maquillage. Le coffret contient aussi une lotion tonique qui resserre les pores de la peau.

3. Ensemble Ouai of life pour les cheveux et le corps Ouai

Cet ensemble contient tout ce qu'il faut pour un moment de self-care parfait! On y retrouve le shampoing Detox, le revitalisant sans rinçage, le nettoyant pour le corps dans le parfum St. Bart’s ainsi qu'une eau de parfum Melrose Place.

4. Duo de fragrances Dior

Ce duo comprend deux parfums Dior iconiques, soit l'eau de parfum Miss Dior et l'eau de parfum pour hommes Sauvage.

Pour les membres Beauty Insider VIB et Rouge en janvier

5. Ensemble exclusif en ligne Farmacy

Pour débuter l'année 2023, les membres VIB ou Rouge pourront aussi se procurer cet ensemble de soins pour la peau Farmacy qui comprend le baume démaquillant fondant, la crème hydratante Honey Halo ainsi que le masque Honey Potion.

N'oubliez pas que le cadeau est disponible deux semaines avant ou après votre anniversaire, en magasin ou en ligne, et qu'aucun achat n'est nécessaire! À vous de jouer.

