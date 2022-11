C'est déjà terminé entre Catherine Bastien et sa fréquentation et voici pourquoi

L'influenceuse Catherine Bastien a répondu à des questions posées par ses abonnés sur Instagram et plusieurs demandaient des nouvelles de sa fréquentation dont elle a parlé récemment.

L'influenceuse avait elle-même confirmé qu'elle voyait quelqu'un lors d'une vidéo Truth or Drink animée par Rémi Desgagné.

Les choses semblent vite avoir changé, puisque Catherine a annoncé ne fréquenter personne à l'heure actuelle.

« Je ne fréquente personne en ce moment. Je focus sur ma santé, ma carrière, mes proches », a-t-elle écrit.

Des abonnés surpris ont renchéri en lui demandant ce qui en était de l'homme qu'elle disait avoir rencontré deux semaines avant son départ pour l'émission de téléréalité.

« Je commençais à vraiment m'attacher et je pensais vraiment que c'était the one », a-t-elle avoué. « J'ai eu une méchante claque en pleine face comme quoi we never know... mais je mérite mieux et je continue de croire que je peux trouver l'amour ».

La créatrice de contenu semble avoir été déçue par l'issue de la relation, mais ne perd pas espoir pour autant. Dans le Q&A, Catherine a aussi mentionné qu'elle partait officiellement vivre en Californie cet hiver.

Cath Bastien s'est également fait interroger sur son ex, l'influenceur fitness Marc Fitt. Elle a avoué qu'ils se voyaient souvent pour le travail, mais que leur relation restait amicale.

On souhaite le meilleur à Catherine pour la suite!

