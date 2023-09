12 paires de bottes hautes à porter avec vos bermudas en denim à l’automne

Depuis l'été, le «jort», ce bermuda en jean longueur genou, fait fureur. Il est porté à toutes les sauces et continuera son ascension à l'automne. On le voit partout et souvent accompagné d'une paire de bottes hautes.

Sur Instagram, l'inspiration est foisonnante pour celles qui désirent porter le long short en denim. Influenceuses et célébrités s'approprient le style avec brio avec une paire de bottes longueur mollet ou genoux, selon les goûts.

Le short en denim n'est donc plus réservé à l'été. On l'ose même lorsque la température devient plus fraîche, à condition de l'adapter avec des pièces au confort inégalé et une paire de bottes au sommet des tendances.

Bottes à petit talon, à boucles style motard, à bout pointu, il y en a pour toutes les occasions dans cette tendance qui s'annonce en force pour l'automne.

Voici une sélection de bottes à porter avec le fameux «jort»:

Bottes au genou Brocks de Steve Maddens, 250$ chez Garage

Courtoisie

La botte genou bout pointu Frisco de Chinese Laundry, 165$ chez Simons

Courtoisie

Bottines plates avec boucles style motard, 100$ chez Zara

Courtoisie

Bottes mi-mollet à détail de chaîne harnais, 58$ chez Ardène

Courtoisie

Botte Zilar de Solemate, 130$ chez Globo

Courtoisie

Botte haute Auster, 130$ chez Aldo

Courtoisie

Bottes hautes Cosmo 2.0 de Vagabond Shoemaker, 315$ chez Little Burgundy

Courtoisie

Bottes Jager Black de Naturalizer, en solde à 160$ chez Penningtons

Courtoisie

Bottes tendance 18YY01 de GLOBALWIN, 68$ sur Amazon

Courtoisie

Bottes à talon de hauteur genou, 104$ chez H&M

Courtoisie

Bottillons pour femmes Harmonie, 80$ chez Yellow

Courtoisie

Bottes d'équitation mi-mollet noires confortables à bout rond, 87$ sur Amazon

Courtoisie

À vous la dose de style!

