Voici LA paire de bottes sexy de l’automne à se procurer immédiatement

Ce qui habille nos pieds en dit long sur notre personnalité. Si vous cherchez à cocher la case de la sensualité, voici les bottes qu’il vous faut.

• À lire aussi: 12 paires de bottes hautes à porter avec vos bermudas en denim à l’automne

• À lire aussi: En bottes cuissardes, Sophie Nélisse joue les femmes fatales dans un look séduisant

• À lire aussi: En minijupe et longues bottes de cuir, Ludivine Reding fait tourner les têtes à la première du film «Testament»

Arborées par les fashionistas endurcies de ce monde, les cuissardes que l’on a vues dans les années 60 font leur grand retour et se hissent au sommet des tendances mode en conférant automatiquement un air séduisant à leurs adeptes.

Ces bottes féminines ont tout pour élever vos tenues d’un cran chaque saison, mais elles sont indispensables à l’automne. En effet, comme celles-ci sont très longues, montant au-dessus du genou, il s’agit d’une option idéale pour protéger vos jambes lors des jours plus frais.

Pour les plus téméraires, certains modèles couvrent presque entièrement les cuisses.

Hyper moulantes, les cuissardes épousent les jambes comme aucune autre paire de bottes ne saurait le faire. C’est un choix judicieux pour accentuer vos plus beaux attributs et couper la silhouette.

Généralement en cuir classique ou verni, ces bottes procurent une allure de «Bond girl» à celles qui les portent.

D’autres personnes s’amusent avec ce style audacieux pour en créer un costume d’Halloween bluffant.

Celles qui souhaitent oser un look flamboyant vont même jusqu’à choisir des modèles à motifs, lacés, colorés, ou avec froufrous!

Voici 13 modèles de cuissardes pour un look sensuel:

1. Cuissardes Charlies chez Steve Madden - 250$

VIA STEVE MADDEN

2. Bottes au-dessus des genoux Laurence de DREAM PAIRS sur Amazon - 89$

VIA AMAZON

3. Botte cuissarde suède chez Simons - 279$

VIA SIMONS

4. Botte au-dessus du genou talon bloc Cecilie chez Aldo - 250$

VIA ALDO

5. Cuissardes plates à talon bas de DREAM PAIRS sur Amazon - 56$ (au lieu de 100$)

VIA AMAZON

6. Bottes hautes avec chaîne dorée chez Penningtons - 84$ (au lieu de 140$)

VIA PENNINGTONS

7. Bottes hautes en daim de DREAM PAIRS sur Amazon - 77$ (au lieu de 101$)

VIA AMAZON

8. Botte Bromley au-dessus du genou en matière extensible chez Michael Kors - 278$

VIA MICHAEL KORS

9. Bottes au-dessus du genou à bout pointu de DREAM PAIRS sur Amazon - 72$

VIA AMAZON

10. Botte plateforme au-dessus du genou Astelawan chez Aldo - 180$

VIA ALDO

11. Bottes cuissardes en jean chez Zara - 129$

VIA ZARA

12. Bottes mi-cuisse bimatière chez Ardène - 60$

VIA ARDÈNE

13. Cuissardes de style motard chez H&M - 149$

VIA H&M

Pour attirer tous les regards, vous savez maintenant quelles bottes chausser à vos pieds!

• À lire aussi: Voici les chaussures discutables que l'on verra partout à la rentrée

• À lire aussi: Billie Eilish ose une version controversée de cette populaire marque de chaussures

• À lire aussi: On a trouvé un «dupe» parfait et abordable des Birkenstock les plus populaires du moment

À VOIR: Addison Rae amène l'accessoire sexy de l'été à un autre niveau