Vous ne voulez pas manquer ce «Black Friday» québécois qui se déroulera sous peu

Plus que jamais, c’est l’heure de penser à vos cadeaux de Noël. Vous ne savez pas encore quoi donner à vos proches pour les gâter? Ça tombe bien puisque du 3 au 5 novembre, plusieurs compagnies d’ici offriront des réductions similaires à ce qu’on retrouve lors du Vendredi Fou. Mais pour cause, vous encouragerez local!

Le 3 novembre, c’est le Black Friday québécois! Une centaine d’entreprises d’ici profitent de cette initiative pour offrir des réductions extraordinaires aux personnes qui les encourageront.

Donnez le Québec en cadeau

Puisque la période la plus prospère pour les multinationales est celle qui entoure le Black Friday, les artisans indépendants ou les boutiques locales ne peuvent pas toujours faire concurrence à des prix aussi bas ou à un délai aussi court pour fabriquer et/ou livrer les produits avant Noël.

C’est donc avec le fort désir de devancer cette «fête à rabais» qu’est venue l’idée de tenir un événement spécifique pour l’achat local. Magnifique, non?

Le premier week-end de novembre (3-4-5) marque ce temps de l’année où des compagnies québécoises offriront à leurs clients de belles promotions dans le but de témoigner de leur reconnaissance envers leurs encouragements.

En répertoriant leurs rabais et en organisant un événement virtuel rassembleur, Je déPENSE local souhaite non seulement aider l’industrie, mais également faire découvrir à un maximum de gens les merveilles que le Québec peut offrir.

Une centaine d’entreprises d’ici participantes de partout au Québec

En vous rendant sur le site Web de l’initiative, vous découvrirez les entreprises que vous pourrez encourager à l’occasion du Black Friday québécois.

Des entreprises de soins de la peau, d’accessoires et de bijoux, d’art, d’illustration et de papeterie, de maison, d’alimentation, de vêtements, de sports et de loisirs, de voyages et d'hébergement, et plus encore!

Découvrez les organisatrices de l’événement

Stéphanie: fière d'être à l'origine de l'événement Je déPENSE local, elle a su exploiter ses deux passions, l'entrepreneuriat et le graphisme, pour créer une journée dédiée à la promotion de l'achat local. Depuis maintenant 7 ans, Stéphanie s'investit pleinement dans ce projet afin de faire connaître la mission de l'événement: mettre en valeur les commerces locaux à travers une journée à l'image d'un Black Friday québécois.

Marina: en tant que fondatrice d'une entreprise encourageant les entrepreneurs et les artisans locaux, il était évident pour celle-ci de rejoindre le projet Je DéPENSE local. Grâce à son expérience dans ce domaine et à son engagement depuis le premier jour pour promouvoir Je déPENSE local, elle a décidé de s'impliquer et de consacrer son énergie à cette initiative d'entraide envers la communauté d'entrepreneurs et d'artisans.

Marie-Ève: elle est la fondatrice de Bateau Bateau. Avec un bagage en communication-marketing, une grande motivation et une touche de folie, elle donne de son temps et apporte ses idées stratégiques pour que l'événement puisse être de plus en plus connu et qu'il perdure à travers les années. Je déPENSE local a toujours été un succès pour son entreprise; l'événement est devenu un rendez-vous unique dans l'année pour offrir des rabais à sa clientèle.

Bonne découverte et surtout, bon magasinage (local)!

