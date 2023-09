Billie Eilish ose une version controversée de cette populaire marque de chaussures

La chanteuse qui ne fait jamais les choses à moitié tant dans ses changements capillaires drastiques qu’en mode n’a pas fait exception à la règle en arborant des chaussures discutables.

Véritable adepte des souliers de la marque Converse, il n’est pas rare de voir Billie avec ses baskets préférées sur scène ou par l’entremise de publications originales sur Instagram.

Toutefois, l’interprète de What Was I Made For a réinventé son style favori dans une tout autre version des souliers populaires. Celle qui s’amuse à créer des looks controversés en a osé un plutôt inattendu.

Légèrement cambrée, la jeune femme a cadré le cliché afin que ses fans remarquent qu’elle ait trouvé chaussure à son pied, dans un modèle de Converse à talon aiguille.

Ces sneakers bien différents de ceux que l’on est habitués rappellent ceux utilisés pour le «pole dancing». Sans pantalon, simplement vêtue d’une culotte à motifs de camouflage pourtant bien apparente, celle-ci l’a juxtaposée à des collants en filet et des genouillères. Avec cet ensemble, Billie avait l’air officiellement prête à entrer dans une classe pour pratiquer ce sport.

Alors que ces souliers ne semblent pas très confortables, deux clans distincts sont visibles dans les commentaires. Certains détestent son choix, tandis que d’autres affirment vouloir avoir le même modèle aux talons vertigineux.

Même si cela ne fait pas l’unanimité, Billie a le don de rendre certains items tendance. Ce style sera-t-il un peu partout prochainement? À suivre...

