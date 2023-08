Billie Eilish dévoile sa nouvelle chevelure de feu sur scène à Osheaga

Tête d’affiche hyper attendue samedi soir à Osheaga, Billie Eilish nous réservait plusieurs surprises, à commencer par une nouvelle chevelure des plus colorées.

Afin de marquer l’imaginaire de ses fans, impatients de la voir sur scène à Montréal, la chanteuse s’est révélée sous un tout autre look que celui dont on lui connaît depuis la dernière année. Adieu crinière complètement noire et bonjour aux touches de couleurs!

L’interprète de Bad Guy nous a ramenés dans nos souvenirs de 2019, à l’époque où l’on distinguait l’artiste par ses légendaires mèches vertes.

Billie a cette fois-ci mis de côté le coloris vert pour faire place à une autre couleur flamboyante. Elle a fait languir le public avant de révéler sa nouvelle coiffe, cachée sous une tuque au motif de flamme.

CRÉDIT PHOTO / ANNE-SOPHIE LAMER

Après quelques chansons, Billie nous a finalement dévoilé sa chevelure unique en son genre.

CRÉDIT PHOTO / ANNE-SOPHIE LAMER

La touche rouge pompier à la racine de ses cheveux ne pouvait passer inaperçue lors de sa performance au populaire festival. Les spectateurs étaient ravis de retrouver leur Billie qu’ils avaient connue à ses débuts.

CRÉDIT PHOTO / ANNE-SOPHIE LAMER

La star avait glissé un aperçu de sa nouvelle tête sur Instagram en ajoutant comme description: «te souviens-tu de moi?».

Le compte Instagram d’Osheaga avait commenté sous sa photo, étant excités d’accueillir la jeune femme au look extravagant à leur événement.

INSTAGRAM / BILLIE EILISH

De nombreux fans s’étaient rendus à la publication datant de 2019, en inscrivant: «oui, on se souvient Billie!».

En plus de surprendre la foule en délire avec ses nouveaux cheveux, Billie nous réservait une autre surprise. Le rappeur Armani White a fait une apparition marquée sur scène, étant de passage en sol montréalais pour performer lors de la 16e édition d’Osheaga. L’interprète du succès Billie Eilish a rencontré sa muse pour la première fois, et ce, devant nos yeux!

Thierry Laforce / Agence QMI

Sans contredit, Billie Eilish était littéralement tout feu tout flamme à Osheaga!

