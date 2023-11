Billie Eilish confirme son attirance envers les femmes

La sexualité de la chanteuse a longtemps été un sujet de spéculation. Elle a abordé la question lors d’une entrevue hyper personnelle en enchaînant les confidences pour le magazine Variety.

Après avoir publié une story qui mentionnait «gay and tired», une vague d’interrogations s’est déclenchée chez les abonnés Instagram de Billie Eilish. Serait-elle réellement attirée par les femmes? Voilà la question qui brûlait les lèvres de plusieurs fans.

STORY INSTAGRAM / BILLIE EILISH

La star a finalement plongé plus sérieusement dans le sujet de l’heure lors d’une discussion enrichissante avec le magazine Variety qui lui offrait une tribune pour exprimer ses sentiments.

«J’ai des liens profonds avec les femmes de ma vie, les amis de ma vie, la famille de ma vie. Je suis attirée par eux en tant que personne. Je suis physiquement attirée par eux en tant que personne. Mais, je suis aussi très intimidée par eux, par leur beauté et leur présence.»

La jeune femme de 21 ans a également parlé ouvertement de sa relation avec son corps.

«Je n’ai jamais vraiment eu l’impression de pouvoir m’identifier aux filles autour de moi. Je ne me suis jamais sentie comme une femme, pour être honnête. Je ne me suis jamais sentie désirable. Je ne me suis jamais sentie féminine. Je dois me convaincre que je suis une jolie fille. Je m’identifie au pronom ‘’elle’’ et à des choses comme ça, mais je ne me suis jamais vraiment sentie comme une fille.»

Ainsi, si vous vous demandiez pourquoi l’artiste ne portait que des vêtements amples depuis les dernières années, c’est parce qu’elle essayait de se protéger des commentaires et des opinions des gens sur son corps. Celle-ci sentait qu’elle devait «rendre des comptes» et s’exposer, alors que cela ne l’intéressait point. Elle renchérit en disant que les hommes ne subissent pas ce genre de traitement.

«Je n’essayais pas d’empêcher les gens de me sexualiser, mais je ne voulais pas que les gens aient accès à mon corps, même visuellement. Je n’étais pas assez forte et suffisamment en sécurité pour le montrer. Si je l’avais montré à ce moment-là, j’aurais été complètement dévastée si les gens avaient dit quoi que ce soit.»

L’ex de Jesse Rutherford a affirmé une puissante observation sur elle-même, une sorte de Billie 2.0. «J’ai l’impression de devenir une personne que j’aime vraiment et de faire des choses dont je suis vraiment fière. À bien des égards dans ma vie, j’ai l’impression que je viens tout juste de me réveiller.»

Ces déclarations vont certainement résonner chez de nombreuses personnes qui elles aussi, se questionnent sur leur sexualité et le rapport avec leur corps.

On salue le courage de Billie de s’ouvrir en toute transparence à travers un discours sincère qui touchera son public!

