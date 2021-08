Tout le monde capote sur l’huile de Jojoba et voici pourquoi

La toute dernière tendance dans le monde des soins de la peau est l’huile de jojoba, et cela est probablement dû au fait qu’elle peut résoudre plusieurs problèmes en même temps!

Si vous avez la peau mixte ou grasse, il se peut que le mot «huile» vous fasse peur en ce qui concerne votre peau. On apprend de plus en plus à l’ajouter à notre routine de soins (en commençant par l’appliquer la nuit, par exemple!), mais elle gagne à être connue.

Si vous voulez commencer à utiliser une huile ou si vous en cherchez une qui procurera plusieurs avantages, l’huile de Jojoba est ce qu’il vous faut!

Qu’est-ce que l’huile de Jojoba?

Tout d’abord, le jojoba (Simmondsia chinensis) est une espèce d'arbuste originaire du sud des États-Unis, précisément de l’Arizona et de la Californie, ainsi que du nord du Mexique. Certains peuples autochtones l’utilisent depuis des centaines d’années pour ses propriétés réparatrices.

Techniquement, c’est une cire, et non une huile. Sa texture ressemble plus au sébum naturel de la peau, et est donc plus facilement absorbable.

Quels sont les bénéfices pour la peau de l’huile de Jojoba?

Cette huile permet de protéger la barrière d’hydratation de la peau et de la rendre plus douce et lisse. Elle a aussi des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires! Donc, si vous faites de la rosacée ou de l'eczéma, elle sera calmante pour vos rougeurs.

Comme sa texture imite celle du sébum de la peau, elle hydrate sans boucher les pores et sera donc idéale pour les peaux acnéiques.

Qui peut utiliser l’huile de Jojoba?

L’huile de Jojoba peut être utilisée par n’importe qui, mais les gens qui ont la peau sèche, irritée, acnéique ou qui ont tendance à faire des rougeurs l’apprécieront encore plus.

Vous pouvez l’utiliser en dernière étape de votre routine de soins en l’appliquant sur tout le visage après la crème hydratante.

Celle-ci est biologique et est la plus populaire chez Amazon grâce à son petit prix et à sa formule 100% pure.

via Amazon

Huile de Jojoba de Cliganic, 15$ chez Amazon

À essayer!

