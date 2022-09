Bella Hadid est notre « mood» d'automne dans un décolleté TRÈS plongeant

Notre inspiration mode Bella Hadid respire le retour de la tendance emo de 2010 avec sa plus récente publication Instagram.

Bella pose en mode selfie, vêtue d’une longue robe noire au décolleté plongeant et d’une large ceinture cloutée.

La mannequin montre sa figure dans un décolleté des plus prononcés pour une soirée en l'honneur de la maison de Haute couture Versace. Le style est parfaitement provocateur.

Le maquillage va de pair avec la tenue. Les fards à paupières foncés dans les teintes mauves et le noir augmentent le style emo ascendant gothique de Bella. On croirait à une tante sexy éloignée dans La famille Adams.

Le look est complété de la longue chevelure foncée de la mannequin, qui a été lissée, comme le veut la tendance du moment côté coiffure, ainsi que d'un tout petit sac à main aux allures rebelles et de lunettes de soleil assorties.

Toute comme Demi Lovato l'a fait dernièrement, Bella Hadid semble vouloir retrouver l'ère pop-punk d'il y a un peu plus de dix ans.

On ressort nos éléments laissés dans les années 2010 et on s’inspire de Bella Hadid pour nos sorties nocturnes de l’automne!

