Baby Phat fait un retour chez Forever21 et on ne sait pas comment réagir

Oui, vous avez bien lu. Baby Phat, la marque légendaire des années 2000, est de retour dans nos vies grâce à Forever21 et ses collections estivales originales.

Ceux qui étaient ados dans les années 2000 connaissent très bien cette marque et son logo de chat en paillettes.

C’était LA marque de prédilection pour un manteau de style «puffer» court et des jeans à tailles TRÈS basses.

Eh bien Kimora Lee Simmons, la créatrice de Baby Phat, a décidé de faire appel à Forever 21 pour une collection d’été qui nous fait revivre nos adolescences.

La sélection comprend 18 morceaux qui allient parfaitement les tendances modernes à l’essence de Baby Phat.

Elle comprend entre autres des shorts de cycliste, en rose, noir et à imprimé léopard.

Il y a aussi un léotard noir avec le fameux logo.

Et une variété de camisoles et t-shirts! Malheureusement, la veste en velours, typique des années 2000, ne fait PAS partie de la collection.

Les prix varient entre $15 et $20 US sur le site de forever21.com et la nostalgie est au rendez-vous!