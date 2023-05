Au tour de Marianne Plaisance d'adopter la coupe controversée du moment

L'influenceuse à la créativité débordante s'est présentée au festival Metro Metro avec une coupe de cheveux qui ne fait pas dans la demi-mesure.

Marianne Plaisance aime s'aventurer loin des sentiers battus. On se souvient de la transition capillaire qui a surpris tout le monde en 2020 lorsque la créatrice de contenu s'est affichée avec une chevelure polaire après plusieurs années dans le camp des brunettes.

Marianne s'est offerte un tout nouveau capillaire pour célébrer le festival Metro Metro. La jeune femme arbore maintenant la coupe méduse, aussi appelée «Hime».

Dans un carrousel photo, on peut apercevoir Marianne, verre à la main et lunettes de soleil au visage, avec la coupe osée. La coupe comprend un étage plus épais de cheveux sur le dessus et des longueurs contrastantes et fines en dessous.

Marianne n'est pas la seule personnalité connue à avoir opté pour cette coupe atypique. Claudia Bouvette s'amuse avec sa transformation capillaire depuis quelques semaines et plus récemment, la chanteuse Lizzo nous a offert sa version avec de longues mèches vert fluo.

La coupe «hime» est la coupe audacieuse de l'été!

