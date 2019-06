Après la vidéo à succès de Britney Spears, qui reprend sa chorégraphie de I’m a Slave 4 U (incluant un gros python en toutou) sur «Bad Guy» de Billie Eilish , c’est au tour de Jungkook de briser Internet de la même façon.

Le chanteur de BTS a repris la désormais fameuse toune de Billie le temps d’une courte vidéo où on peut le voir en train de faire du lipsync et se déhancher sur le refrain. Les images désormais virales ont récolté des milliers de commentaires sur Twitter et près de 2 millions d’internautes ont «aimé» le tweet.

Plusieurs veulent d’ailleurs que Billie Eilish et Jangkook (ou tout BTS!) collaborent sur une prochaine chanson et on ne pourrait pas être plus d’accords!

BTS a récemment collaboré avec la chanteuse Halsey pour la chanson «Boy With Luv» et la vidéo a déjà cumulé un nombre très impressionnant de vues, s’approchant dangereusement de 400 millions de visionnements. Pas mal!

