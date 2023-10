Pour la première fois, Aritzia organise une MÉGA vente d’archive avec des rabais allant jusqu’à 80%

Si Aritzia est votre magasin de vêtements préféré, arrêtez tout! La marque canadienne prépare une vente unique qui promet d’énormes rabais. Voici ce qu’on sait jusqu’à présent.

Les fashionistas aguerries de ce monde ont découvert qu’une mystérieuse vente se tramait chez le populaire détaillant. Sans annonce de la part du commerçant ni aucune promotion sur les réseaux sociaux, les tiktokeuses ont toutefois déniché la nouvelle.

Aritzia organise un événement encore jamais vu en tenant une vente d’archive en ligne. Celle-ci se déroulera le jeudi 5 octobre sur le site Aritzia Archive Sale.

La compagnie basée à Vancouver présente quelquefois des ventes d’entrepôt sur place, mais cette fois-ci, au grand bonheur des fans de la marque, cela se passera sur le web. Ainsi, de nombreuses personnes y auront accès!

Vous pourriez enfin mettre la main sur des pièces convoitées, des morceaux signatures à succès ou d’autres qui ont été oubliés, des couleurs qui ne sont plus disponibles, des stocks épuisés ou discontinués et des items qui datent de collections antérieures.

En plus de cet accès privilégié, les produits sélectionnés seront à prix d’ami, car Aritzia propose des réductions entre 50% et 80% sur tout. C’est le moment idéal pour faire des réserves afin que vous puissiez créer des looks automnaux à faire rêver.

Ces trouvailles à prix mini partiront comme des petits pains chauds! Le conseil général: préparez au minimum 7 alarmes et inscrivez-vous sur le site pour recevoir une notification lorsque la vente commencera.

Bon magasinage!

