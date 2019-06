Ariana Grande sort une collection inspirée de son album chez H&M

La chanteuse Ariana Grande a lancé une mini-collection inspirée de son album Sweetener sur H&M et c’est magnifique.

Le 4e album d’Ariana connaît un succès retentissant, surtout avec ses chansons thank u, next, God is a woman et 7 rings.

Juste pour le plaisir de ses fans, Ariana a créé 9 morceaux, disponibles chez H&M, qui vont nous permettre de porter fièrement nos quotes favorites.

On y retrouve, entre autres, un crop-top à imprimé tie dye qui dit «thank u, next».

17,99$ sur hm.ca

Il y a aussi un coton ouaté avec le visage à l’envers d’Ariana, l'image officielle de l’album Sweetener.

29,99$ sur hm.ca

Et on a un petit coup de coeur pour le t-shirt «break up with ur gf», qui veut dire «laisse ta petite copine».

17,99$ sur hm.ca

La collection contient encore plus de morceaux, alors allez voir ça!