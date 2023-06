Ariana Grande se moque de son look signature sur TikTok

Queue-de-cheval haut perchée, trait de ligneur tranchant et lèvres prononcées, Ariana Grande est revenue sur son look signature des dernières années.

La star qui tourne présentement dans le long-métrage Wicked semble une toute nouvelle personne aujourd'hui. Dans une courte vidéo TikTok, Ariana Grande, désormais blonde, revient avec humour sur le look qu'elle a longtemps arboré.

Dans la séquence, Ariane inscrit: «Moi à la vieille moi qui n'oserait pas être vue sans un épais cat eye et une lèvre surlignée.», faisant référence au look qui a longtemps suivit Ariana lors de sa tournée mondiale et ses apparitions publiques.

Dans la vidéo, la star fait du lip-sync sur un extrait des Kardashians. La version moderne d'Ariana demande: «J'ai fait mes devoirs et je veux te parler de quelque chose. Penses-tu que tes yeux sont un peu trop smoky pour le quotidien?»

Ce à quoi la jeune version réplique: «Oui, je passe par une phase. Est-ce OK avec toi?»

La nouvelle Ariana réplique: «Bien sûr», tout en roulant des yeux en voyant comment était son ancien look.

À l'approche du film Wicked où elle joue Glenda, Ariana ose un look beauté beaucoup plus léger. Elle a du cran de regarder en arrière avec autant d'autodérision!

