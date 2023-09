Ariana Grande porte la couleur surprenante de l'automne dans un chic ensemble rétro fendu

L'interprète de Glinda était de passage à New York pour une campagne de son entreprise de cosmétiques R.E.M Beauty. Pour l'occasion, Ariana était une vision rétro!

La croyance populaire veut que les blondes aient plus de plaisir et Ariana Grande l'a compris. L'actrice et chanteuse se permet des looks plus originaux les uns que les autres depuis sa transformation capillaire d'il y a quelques mois, toujours en conservant une touche distinguée à l'ensemble.

Ariana semble sortir des années psychédéliques dans un deux-pièces structuré composé d'un haut sans manches et d'une minijupe fendue. La couleur jaune, coloris surprenant qui illuminera l'automne, rend l'ensemble de l'entrepreneuse très ludique.

Le look d'Ariana ne serait évidemment pas complet sans les chaussures signatures qui l'accompagnent depuis des lunes. L'interprète de The Way ne sort pratiquement jamais sans des bottes hautes. Des bottes aux genoux cognac s'agencent parfaitement à l'ensemble jaune aux accents sable.

Comme accessoire amusant, Ariana a opté pour des lunettes soleil rondes surdimensionnées toutes aussi rétro, dans les teintes de beige.

On peut également voir de plus près ses nouveaux tatouages en l'honneur de son rôle dans Wicked.

Une note parfaite pour le look d'Ariana!

