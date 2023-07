Après une visite à l'urgence, Cindy Cournoyer donne de ses nouvelles

Après une semaine de vacances, loin des réseaux sociaux, la créatrice de contenu a avisé ses abonnés qu’elle vivait un retour abrupt, ayant une infection paralysante à l’œil. Suite à une visite à l’urgence, Cindy donne enfin de ses nouvelles.

• À lire aussi: Éléonore Lagacé annonce une énorme nouvelle dans sa vie

• À lire aussi: Sarah-Jeanne Labrosse surprend ses abonnés Instagram avec une grande nouvelle

• À lire aussi: Maude Lavoie donne de ses nouvelles après une opération délicate

Les deux pieds dans le sable, l’influenceuse s’est faite plutôt discrète dans les derniers jours, afin de recharger ses batteries avec son amoureux.

Alors que le but de ses vacances sous les cocotiers était de revenir sans soucis à l’horizon, un problème médical a transformé le retour de voyage en cauchemar pour la jeune femme.

Ayant à peine déposé ses valises en sol québécois, Cindy croyait faire une conjonctivite, car elle sentait des couteaux et une brûlure dans son œil. Ainsi, elle était obligée de le laisser fermé.

STORY INSTAGRAM / CINDY COURNOYER

N’étant pas certaine de la gravité de la situation, celle-ci a sondé sa communauté dans une story Instagram: «Quelqu’un a déjà eu ça et sait quoi faire? Devrais-je attendre que ça aille mieux?».

Ayant reçu plus de 500 réponses de la part de ses abonnés, Cindy a annoncé qu’elle se trouvait à l’urgence, car elle avait de la difficulté à voir. Cette dernière est passée en priorité, puisque son trouble oculaire était alarmant selon les professionnels.

STORY INSTAGRAM / CINDY COURNOYER

Après être restée un moment à l’urgence, l’influenceuse a publié une story aux petites heures du matin, faisant un suivi sur son état de santé.

Cindy a informé son public qu’elle a eu un ulcère cornéen et non une conjonctivite. Elle a ajouté: «Cela explique ce mal intense, la sensibilité à la lumière et le voile blanc que j’ai dans l’oeil.»

STORY INSTAGRAM / CINDY COURNOYER

La morale de cette histoire? Il est TRÈS important d’agir rapidement lorsqu’un problème de santé survient, même lorsqu’on pense qu’il peut être anodin.

Cindy a évité le pire, ayant désormais des médicaments et gouttes pour se soigner. On lui souhaite un prompt rétablissement aux côtés de son copain qui l’accompagne dans ce moment plus difficile.

• À lire aussi: Cindy Cournoyer ose plus que jamais dans une mini robe transparente

• À lire aussi: Tous les influenceurs vont dans cette villa à Tulum et tu peux aussi la louer

• À lire aussi: 50 photos à couper le souffle d’influenceuses québécoises en bikini à l’été 2023

À VOIR: Cindy Cournoyer ose plus que jamais dans une minirobe transparente