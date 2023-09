La chanteuse Angèle vit un important deuil

L'autrice-compositrice-interprète a rendu un doux hommage à sa grand-mère sur les réseaux sociaux après le décès de celle-ci.

Avec un carrousel des plus touchants, Angèle a dit au revoir à sa grand-mère. Quelques photos de la dame sont partagées, mais également d'adorables moments du quotidien captés sur vidéo par la chanteuse, dont quelques pas de danse en crocs jaunes sur You're The First, The Last, My Everything de Barry White et une discussion sur l'âge vénérable de la mamie.

En légende, Angèle a écrit: «Au revoir mamy pilou, tu seras toujours toujours toujours avec nous.», accompagné d'un coeur et d'une colombe, en toute simplicité.

Son frère, le rappeur belge Roméo Elvis, a lui aussi rendu hommage à mamy Pilou avec un carrousel photos et vidéos de moments vécus en sa compagnie. Dans celui-ci, on retrouve un joli cliché d'Angèle souriant à pleines dents avec sa grand-mère.

De son côté, Roméo Elvis inscrit: «Bon voyage Mamy Pilou», également accompagné d'une colombe et d'un coeur.

Les deux publications entre frère et soeur démontrent que leur grand-mère était une grande fan de leur travail respectif, assistant à des concerts les bras levés et écoutant attentivement leurs apparitions sur scène et à la télévision.

C'est un grand morceau qui les quitte. On leur envoie bien de la douceur dans cette épreuve.

