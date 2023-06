Angèle pose seins nus sur Instagram, vêtue d'un pantalon de cuir

C'est l'année d'Angèle et elle se laisse définitivement aller à plus de légèretés. La belge de 27 ans s'est permis une folie sur les réseaux sociaux.

L'interprète de Oui ou Non a publié un carrousel des plus éclectiques sur Instagram. D'une peinture victorienne, elle passe à des moments de son quotidien sur scène et en studio, à son chien Pepete aillant une feuille de laitue sur la tête et à un selfie de miroir en pleine préparation de séance photo, les seins simplement cachés de sa main.

Sur le cinquième cliché, l'air coquin, Angèle fait un sourire en coin. Elle n'est vêtue que d'un pantalon de cuir bourgogne et d'un collier ras le cou Chanel. Cheveux détachés, manucure rose bébé et rouge à lèvres mat, la chanteuse est sublime!

Instagram / Angèle

Angèle laisse peu de place à l'imagination avec cette photo et c'est la première fois qu'elle en dévoile autant. Elle a toutefois déjà été loin pour libérer sa poitrine, comme dans ce cardigan Chanel, sa marque de prédilection, qui ne tient que par un monogramme doré.

Elle a également porté la poitrine sous forme de bagues particulièrement originales.

La jeune femme n'a pas froid aux yeux!

