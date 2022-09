La chanteuse Angèle change de tête et elle est méconnaissable

La chanteuse Angèle n'arbore plus ses cheveux blonds et sa frange signature. La Belge a opté pour un changement capillaire très automnal.

Les longs cheveux blonds et la frange ingénue ont valu à la chanteuse Angèle un style remarqué pour son début de carrière. La jeune femme de 26 ans a décidé de chambouler les choses avec une coloration brun doré et dit adieu à son toupet.

Angèle est méconnaissable! L'artiste a fait appel au coloriste des stars européennes Louis Trautwein du duo Louis Remy hair pour sa nouvelle tête. Ce sont eux qui s'occupent de la tête d'Angèle depuis que sa carrière a pris son envol, mais pas que ça! Ils sont aussi derrière les looks de la série Netflix Emily in Paris.

La chanteuse leur fait confiance pour toutes ces envies capillaires et sa dernière est la plus audacieuse qu'elle ait eue depuis ces débuts.

On connaît Angèle pour les albums Nonante-Cinq et Brol, avec les succès Balance ton quoi, Tout oublier, Oui ou non et bien d'autres. Un documentaire Netflix est aussi paru sur la jeune chanteuse, Angèle.

On se rappelle également son passage à Star Académie 2022 pour le variété du dimanche.

Avec la popularité d'Angèle, parions que le brun doré sera sur plusieurs têtes cet automne.

