Amanda Boily fait sensation sur Instagram en adoptant la tendance «boob-window»

La tendance la plus sexy du moment s’élève d’un cran lorsque la gagnante de la deuxième édition de l’île de l’amour l’arbore autrement. Avertissement: c’est WOW.

Lors de la saison estivale, les stars telles que Dua Lipa, Camila Mendes, Sydney Sweeney et Lili Reinhart en ont mis plein la vue en arborant fièrement le boob-window.

Chez les vedettes d’ici, on a vu notamment Noémie Bannes, Emilie Hébert et Lili-Ann de Francesco adopter la tendance.

Voilà que la belle Amanda Boily s’est hissée une place de choix dans le palmarès des influenceuses qui n’ont pas froid aux yeux!

De passage à Cannes, la créatrice de contenu a incarné la définition même de la sensualité. En effet, celle-ci a osé une robe à découpes qui a donné chaud à ses abonnés Instagram.

Alors qu’on est habitué que le boob-window se définisse de façon oblique, Amanda a décidé de reproduire la tendance différemment. Cette dernière a opté pour une version au décolleté plongeant qui ne cachait en rien les démarcations de sa séance bronzette.

Nouée au cou par l’entremise de deux bandes brunes, sa robe moulante échancrée a laissé toute la place à ce que son ventre au teint hâlé soit mis à l’honneur.

Pour compléter sa tenue audacieuse, la belle brunette a flanché pour l’esthétique Y2K en ajoutant un bandeau soyeux dans sa longue chevelure brillante. Elle a également sorti ses lunettes au style vintage et choisi de longs bijoux massifs en or pour couronner le look rétro.

Suite à son périple en Europe, la jeune femme a partagé des clichés plus envoûtants les uns que les autres.

Celle qui a embrassé sa liberté s’est aussi dévoilée dans son plus simple appareil.

On adore son aplomb sur les réseaux sociaux!

