12 photos incroyables du voyage d’Alicia Moffet dans le Sud

Alicia Moffet a profité d’un voyage en amoureux au Club Med Michès Playa, en République dominicaine. Elle nous fait rêver avec ses clichés partagés sur les réseaux sociaux, documentant son périple dans le Sud. Voici quelques photos qui ont retenu notre attention!

Partie en vacances avec son copain, Frédérick Robichaud, la chanteuse donne envie d’une escapade au soleil. Les tourtereaux ont partagé une foule de photos sur Instagram pour garder leurs abonnés informés.

Voici 12 photos incroyables du voyage d’Alicia Moffet et Frédérick Robichaud.

1. La tendance «barbiecore» en bikini

STORY INSTAGRAM / ALICIA MOFFET

La chanteuse et influenceuse nous surprend, sortant de sa zone de confort avec une couleur néon. Habituellement vêtue de nuances sobres, Alicia a opté pour un bikini rose de la Boutique Bali.Basics. Qui sait, a-t-elle adopté la tendance «barbiecore»?

STORY INSTAGRAM / ALICIA MOFFET

2. Le naturel prime sur tout

STORY INSTAGRAM / ALICIA MOFFET

Le duo nous prouve avec ce selfie qu’on doit prioriser le naturel en voyage, révélant la crinière de lion bouclée de Fred et les cheveux d'Alicia vagués par l'humidité.

3. L’incontournable maillot de bain «basic»

STORY INSTAGRAM / ALICIA MOFFET

La jeune maman de Billie-Lou reste toujours stylée, même en maillot de bain! Elle a agencé son bikini noir, chic et simple, avec une chaîne de taille en or qui rehausse son look de plage. Élégance et délicatesse sont au rendez-vous!

4. Bijoux en argent avant tout

Rien n’échappe à la belle brune en ce qui concerne la mode. En effet, elle a adopté la tendance qui priorise les bijoux argentés de ceux dorés. Avec un chignon léché, tout est en place pour une sortie classy au restaurant!

5. Le miroir lumineux: notre allié pour les clichés

STORY INSTAGRAM / ALICIA MOFFET

Alicia a croqué la pose avec un maquillage bien simple au ton chaud, lumineux et glossy. Elle a ajouté une touche dominicaine avec un collier de perles et une tresse léchée.

6. Des regards (éperdument) amoureux

La paire s’est photographiée sous les cocotiers et nous rend complètement jaloux! Ce n’est pas seulement l’arrière-plan qui est enviable, mais bien leur complicité qui est évidente. Alicia a décidé d'arborer un haut de maillot orange fluo, qui lui donne une mine éclatante. Fred, pour sa part, a choisi un débardeur pâle, en lainage, afin de rehausser son bronzage!

7. Sexy et confortable, tout est possible

STORY INSTAGRAM / ALICIA MOFFET

Alicia a osé avec une robe crochetée de la marque Mennillo, qui laisse entrevoir son bikini noir et discret. Cette robe en maille est le parfait look de plage, comme ce morceau complimente la silhouette. Ce style donne une allure à la fois décontractée et sensuelle à celle qui la porte.

8. La toque léchée devient notre meilleure amie

STORY INSTAGRAM / ALICIA MOFFET

Idéal pour la température du Sud, le chignon léché est la coiffure légère tout indiquée! Alicia a élu cette coiffe gagnante afin de dégager sa nuque, laissant toute la place à son chandail en tissu transparent qui vole la vedette: on aperçoit rapidement au travers sa brassière en dentelle blanche.

9. L’indéniable photo de couple dans le miroir

La chanteuse et son amoureux ont pris le temps de faire un «outfit check», une tendance qui se traduit par une vérification de tenue dans le miroir. Elle permet également de créer du contenu naturel, qui est publié au même moment. On adore!

10. Une peau lumineuse naturelle

Adepte de brillance sur la peau, l’artiste nous rend impatient.es à l'arrivée des beaux jours. Son teint de pêche lumineux fait rêver! Le naturel étant à l’honneur, c’est le look beauté qu’on préfère.

11. La tendance des photos floues

STORY INSTAGRAM / ALICIA MOFFET

On craque pour les photos prises sur-le-champ, un peu floues, qui donnent un look sans-effort. C’est d’autant plus spécial lorsque le décor est si paradisiaque!

12. Un look glam de dernière soirée

STORY INSTAGRAM / ALICIA MOFFET

Alicia a partagé son dernier moment de vacances avec un maquillage de soirée: longue ligne d’eyeliner, gloss, et robe moulante rose... Tout y est pour profiter de sa soirée!

Au passage, la chanteuse a profité de la plage pour publier une courte vidéo d'une future chanson aux paroles tranchantes. Unanimes dans les commentaires, les fans soulignent que ces lyrics résonnent et ne laissent personne indifférent.

Est-ce une pointe envers son ex-copain, le père de son enfant? L'avenir nous le dira et d'ici là, on a hâte que la chanson sorte sur toutes les plateformes!

