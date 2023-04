Alicia Moffet surprend avec les cheveux complètement noirs

Dans une récente publication Instagram, Alicia Moffet a surpris ses abonnés avec un changement capillaire: elle se range dans le clan des cheveux noirs!

Suivie par plus de 400 000 personnes sur Instagram, Alicia Moffet a annoncé une nouvelle qui a plu à son public: celle-ci affiche de nouvelles dates de spectacle pour sa tournée Intertwine. Cette publication ne pouvait passer sous le radar de ses abonnés, car on retrouve une version dark d'Alicia, aux cheveux complètement noirs.

Sur une affiche au fond noir, différente de celle orange et jaune du début de tournée d’Alicia, l’artiste ose dans un look dramatique qui sort de ses habitudes.

De profil, on aperçoit ses cheveux plus foncés que jamais, façon wet hair look. On y remarque même des reflets bleus, qui donnent un style emo à la photo. Vêtue d’un chandail noir au tissu transparent, elle se fond dans le décor! Pour compléter l’allure plutôt rock de la photo officielle de sa tournée, la chanteuse ajoute deux anneaux larges, comme si elle avait un piercing au niveau du conch.

Le noir est-il la nouvelle couleur signature d’Alicia Moffet?

STORY INSTAGRAM / ALICIA MOFFET

Eh bien non! Cette nouveauté capillaire n’aura duré qu’un instant! En effet, les plus fins détectives ont rapidement compris qu’elle reste brunette.

Dans une série de stories récentes, on retrouve Alicia comme on la connaît depuis le mois d’octobre, avec ses beaux cheveux bruns.

Reconnue pour ses grands questionnements capillaires, Alicia Moffet se tourne souvent vers ses abonnés en story Instagram pour y faire des sondages. Être blondinette ou brunette? L’hésitation qui est l’histoire de sa vie!

Fera-t-elle le saut vers le «dark side»? Chose certaine, cette récente photo n’a laissé personne indifférent! Certains commentaires ne l’aideront pas à faire un choix éclairé entre le blond, le brun et maintenant le noir!

