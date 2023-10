Alicia Moffet se dévoile plus sensuelle que jamais dans une robe transparente en Andalousie

La chanteuse et animatrice s'est présentée sous un tout nouveau jour à travers une séance photo empreinte d'une sensualité non dissimulée.

On connaît Alicia Moffet pour ses looks de scène originaux ou encore ses tenues de sortie sexy aux silhouettes sobres. Peut-être est-ce le soleil d'Andalousie qui change les envies de la vedette québécoise adulée, mais Alicia ose de plus en plus, autant avec ses cheveux, qu'elle porte désormais en carré court, qu'avec ses vêtements, qui sont particulièrement féminins et vaporeux.

Les amis d'Alicia, donc les coiffeurs Max Gourgues et Benjamin Bélanger ainsi que la photographe Emi Hébert, l'ont rejoint en Espagne pour un séjour entre copains et pour s'amuser un peu avec le nouveau look d'Alicia. Le résultat: une séance à couper le souffle où Alicia apparaît telle une muse dans une robe translucide ne cachant que le minimum.

Sous la robe, Alicia ne porte qu'un string, laissant entrevoir son buste et sa pêche rebondie. Dans la douce lumière, Alicia s'offre à la caméra dans ce qu'on pourrait qualifier de sa séance photo la plus séduisante à ce jour.

La photographe Emi Hébert a publié quelques clichés supplémentaires en stories et en carrousel sur son compte Instagram.

Instagram / Emi Hébert

La talentueuse photographe a reçu plusieurs questions sur la robe, qui lui appartient. La robe de plage au tissu transparent épousant parfaitement son popotin lui va elle aussi à merveille!

C'est la pièce parfaite pour la chaleur de l'Espagne, sublimant le look de plage d'Emi.

Instagram / Emi Hébert

La robe est le modèle Delilah maxi à dos nu, de Sylk Swim. Elle est offerte en 5 coloris passe-partout au prix de 132$.

Courtoisie

À vous de recréer les looks sexy d'Alicia et d'Emi!

