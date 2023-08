Alicia Moffet est le sosie de Raiponce avec sa nouvelle chevelure de feu très longue

Une nouvelle tête n’attend pas l’autre pour la vedette chouchou du Québec. Alicia Moffet partage ENFIN le résultat de sa crinière espérée après avoir usé de patience.

La prochaine co-animatrice de téléréalité s’envolera sous peu en Andalousie avec son copain Frédérick Robichaud et pour l’occasion, Alicia souhaitait compléter son changement capillaire qu’on a suivi en juillet dernier, souhaitant revenir aux sources en étant blonde.

STORY INSTAGRAM / MAX GOURGUES

Afin de ne pas endommager ses cheveux qui passaient du brun au blond, cette dernière ne pouvait arriver au look désiré en une étape toute simple. Les artistes capillaires Max Gourgues et Benjamin Bélanger ont pris le projet à cœur depuis des mois et Alicia leur octroyait une confiance aveugle.

Sur la chaise de salon de ses amis, l’influenceuse a montré un aperçu en story de sa future coiffe de rêve, tout en étant cachée par les fameuses extensions qu’elle adore, car elles lui confèrent un maximum de volume.

STORY INSTAGRAM / ALICIA MOFFET

Celle qui en fait presque un rendez-vous avec ses abonnés en changeant très souvent de tête a laissé comprendre à sa communauté Instagram que le look final serait révélé sous peu.

Après un exercice de patience, la blondinette est finalement arrivée au résultat escompté à son plus grand bonheur (et au nôtre aussi) en partageant sa longue chevelure de feu tant désirée.

Dans les teintes embrassées par le soleil, ses nouveaux longs cheveux dorés rappellent indéniablement un personnage de Disney, soit la belle Raiponce.

Ayant passé drastiquement du clan des brunettes à celui des blondes, Alicia n’aurait pu y arriver sans ses complices. Max Gourgues tenait à rappeler l’importance de s’entourer d’une équipe de confiance, à l’écoute de nos besoins, afin d’endommager le moins possible notre crinière lors d’un changement de la sorte.

STORY INSTAGRAM / MAX GOURGUES

En description au cliché qui révèle sa nouvelle coiffe qu’elle surnomme «espagnole», Alicia a inscrit: «(je sais que j’ai dit que je ne reviendrais jamais blonde, mais c’était juste une petite blague)».

À cela, son magicien capillaire Max Gourgues a répondu: «ON SERA TOUJOURS LÀ POUR TA BIPOLARITÉ CAPILLAIRE». On adore leur complicité!

Remplie de confiance avec sa nouvelle tête, Alicia Moffet semble plus prête que jamais à relever un défi de taille dans nos écrans à l’automne.

Les fans de la chanteuse sont bien au courant de son hésitation qui persiste en termes de couleurs de cheveux. Sera-t-elle décidée à se ranger dans le clan des blondes pour un certain moment? À suivre...

