Alicia Moffet dit au revoir à son ère brunette dans une séance photo hypnotisante

On attend tous avec impatience le retour au blond d'Alicia Moffet, qui a annoncé il y a quelques semaines un changement capillaire marqué. Entre le brun et le blond, le coeur de la jeune femme balance.

• À lire aussi: Les produits préférés d'Alicia Moffet pour un makeup naturel et glowy

• À lire aussi: Alicia Moffet surprend avec les cheveux complètement noirs

Les mâchoires étaient toutes à terre lorsqu'Alicia a dévoilé son passage dans le camp des brunettes en octobre 2022. La coloration, les extensions et la coupe de l'équipe Max Gourgues, Benjamin Bélanger et Natacha Thivierge ont créé des envies de changements capillaires chez les fans d'Alicia à coups d'apparitions publiques et de publications Instagram.

Or, on sait maintenant qu'Alicia est en transition pour retrouver la coloration blonde avec laquelle on a connu la chanteuse, laissant de côté le brun qui nous a fait chavirer. Toutefois, elle ne révèlera pas le résultat final avant que ses rallonges ne soient posées, ce qui fait languir les abonnés de l'interprète de Run To You.

En attendant, la jeune maman a publié une séance photo inédite de sa période brune, capturée sous la lentille d'Alexis Belhumeur.

En noir et blanc, Alicia perce l'écran. En légende, elle inscrit «shot by @alexisbelhumeur in my brunette era (ce n’est qu’un au revoir, pas un adieu 🫡👧🏻). MUA @crapulettte STYLING @florenceodurand

CREATIVE DIRECTION @esthercote»

Alicia peut donc dire «à la prochaine» en douceur à ses cheveux bruns avec des clichés plus sublimes les uns que les autres.

Brun ou blond, tout convient à la star québécoise. Une chose est sûre, on a hâte de voir le changement capillaire d'Alicia!

À VOIR: Alicia Moffet emménage avec son chum et vous allez reconnaître la maison