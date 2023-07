Alicia Moffet change encore une fois de tête et le résultat est... WOW!

Une chose avec laquelle Alicia hésite constamment? La couleur de ses cheveux. Après quelques mois, celle-ci n’en peut plus de sa coloration du moment. La chanteuse navigue toujours entre le clan des blondes ou des brunettes... Elle nous dévoile enfin sa tête pour la saison estivale.

Alors que l’on a suivi le changement capillaire d’Alicia en mai dernier, voilà que la jeune femme a de nouveau changé de tête! Elle a dit adieu à la couleur expensive blonde, qui tend entre le brun et le blond.

À l’arrivée de l’été, Alicia n’en pouvait plus de cette couleur qu’elle surnomme «d’entre-deux». Il y a quelques semaines déjà, l’influenceuse a sondé sa communauté Instagram afin que ses 434 000 abonnés l’éclairent dans sa décision d’opter pour le brun ou le blond.

STORY INSTAGRAM / ALICIA MOFFET

Au dernier moment avant son rendez-vous chez le coiffeur, Alicia a même questionné son copain, afin de connaître son avis sur la situation.

STORY INSTAGRAM / ALICIA MOFFET

Fred a fait un choix, sans trop penser: «BLOND».

Quelques jours plus tard, c’est par l’entremise d’une story qu’Alicia a mentionné la raison derrière ses coiffes attachées: elle était en processus pour retrouver sa coloration blonde!

STORY INSTAGRAM / ALICIA MOFFET

«C’est drôle, parce qu’en fin de semaine, toutes mes amies qui m’ont vue n’ont pas remarqué mes cheveux. Pourtant, c’est quand même flagrant, c’est vraiment plus pâle. Mais on dirait que tout le monde se rappelle de moi blonde, donc ça ne fait pas de choc à personne. Personne n’est surpris comme quand je m’étais mise brune.»

Alors que l’on savait qu’elle disait au revoir à son ère de brunette, Alicia ne dévoilait toutefois aucune photo de sa nouvelle chevelure... Cette dernière a expliqué dans un récent Q&A sur Instagram qu’elle n’assumait point les «4 poils sur sa tête», comme elle dit si bien, sans ses extensions de cheveux.

STORY INSTAGRAM / ALICIA MOFFET

Une fois prise en charge pour la transformation finale, l’interprète de Lullaby s’est sentie à nouveau elle-même avec des rallonges.

STORY INSTAGRAM / ALICIA MOFFET

Après avoir fait languir ses abonnés dans cette longue transition capillaire (et ayant elle-même fait preuve d’une grande patience), Alicia a finalement dévoilé le look complet.

STORY INSTAGRAM / ALICIA MOFFET

C’est son fidèle complice Max Gourgues qui a opéré sa magie pour la coloration et Natacha Thivierge du Salōn XN qui a posé les extentions, offrant des cheveux de princesse à Alicia. Avec ses mèches embrassées par le soleil, la jeune maman ressemble d’autant plus à sa fille Billie-Lou et match avec le poil miel de son chien Willow, la belle golden retriever.

Alicia Moffet nous prouve encore une fois que toutes les colorations lui font bien. Cependant, ce retour aux sources lui va à ravir. Avec ce nouveau look, l’artiste est prête pour l’été! Reste à voir si elle retournera bientôt dans le club des brunettes.

