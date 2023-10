Rupture pour Anthony Therrien et Alice Morel-Michaud

C'est terminé pour Alice Morel Michaud et Anthony Therrien. Les comédiens ont formé un couple pendant sept ans avant de prendre des chemins séparés.

La nouvelle arrive après plusieurs mois de questionnements de la part d'internautes curieux de ne plus voir de partage de photos entre Alice et Anthony sur leurs réseaux sociaux respectifs, alors qu'ils prenaient parfois le temps de commenter et afficher des moments à deux. C'est Anthony qui a confirmé la nouvelle de la rupture à Sous les projecteurs, lors d'un visionnement de presse pour Lac-Noir saison 2 sur Club illico, mercredi dernier.

Instagram / Anthony Therrien

La relation entre Alice et Anthony a pris fin en juin. Anthony a indiqué: «Ç’a été un été de célibat. Pour l’instant, c’est un bon moment pour travailler sur moi.»

De son côté, Alice a publié plusieurs bribes de son été en tant que célibataire sur Instagram, entre le Festival d'été de Québec, un voyage au Mexique et des moments avec ses amis et son compagnon à quatre pattes.

Heureusement pour les ex, la relation se serait terminée en bons termes. «Cette relation-là s’est terminée comme un rêve, d’un commun accord. Des fois, dans la vie, on s’accompagne pendant un moment, et après, ça se termine. C’est ce qui s’est passé.», voilà un passage qui rassure les fans des deux vedettes.

Alice et Anthony ne ressentaient pas le besoin d'annoncer la rupture sur leurs réseaux respectifs avant que ça ne vienne aux oreilles des médias.

«Pour nous, cette relation-là n’a jamais existé sur les réseaux sociaux. Elle existait pour nous deux, et non pour les autres en performance. Ce qui existait sur les réseaux sociaux était un produit de ça, et non le contraire. Ç’a été une réflexion logique, de décider qu’il n’y aurait pas d’annonce ou quoi que ce soit. On a encore, tous les deux, des photos communes de nous deux, et je n’ai aucunement l’intention de les deleter de mon compte. Alice a fait partie de ma vie pendant sept ans; elle a été extrêmement importante, et elle l’est toujours.», complète-t-il lors de l'entrevue à Sous les projecteurs.

On souhaite le meilleur aux deux comédiens pour la suite.

