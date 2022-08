Surprise! Hero Fiennes-Tiffin annonce un 5e film «After» et les fans CAPOTENT

Vous croyiez que c’était terminé après la sortie du 4e chapitre, After Ever Happy? Détrompez-vous! La star de la série After, Hero Fiennes-Tiffin a annoncé qu’ils venaient tout juste de terminer de filmer le 5e et dernier film de la saga.

La nouvelle s’est fait ressentir comme une onde de choc chez les fans d’After qui croyaient devoir dire leurs adieux à Hardin et Tessa après la sortie de ce quatrième film.

• D'ailleurs: After Ever Happy sort le 26 août au Canada et voici tous les détails sur le 4e chapitre de la saga After

C’est sur l’Instagram officiel est films que l'interprète de Hardin a annoncé l’excellente nouvelle. «Bonjour, c’est Hero et je suis si excité d’enfin partager une grosse nouvelle avec vous», explique l’acteur.

«Nous venons tout juste de terminer le tournage du 5e film After! Je ne peux pas trop vous en révéler pour le moment, mais je peux vous dire que le film s’appelle After Everything et j’ai hâte que vous le voyiez.»

Voici tout ce qu’on sait sur After Everything, le 5e film After

Les acteurs de After Everything

Puisque Hero et Josephine Langford, l’interprète de Tessa, sont tous les deux identifiés dans les publications annonçant cette nouvelle, on peut supposer qu’ils seront tous les deux de la partie.

L’histoire de After Everything

Difficile de prédire exactement quelle sera l’histoire avant d’avoir vu After Ever Happy, mais une théorie se démarque. Certains croient que le quatrième livre aurait été séparé en deux films, comme plusieurs sagas l’ont fait par le passé, dont Harry Potter, Hunger Games et Twilight.

Sinon, cela pourrait être une toute nouvelle histoire, peut-être qui se déroule quelques années dans le futur, pour prolonger l’histoire d’amour de Tessa et Hardin.

Est-ce qu’il y aura d’autres suites à After?

En Story, on a pu voir Hero surprendre des fans lors d’un visionnement de After Ever Happy à Madrid, en Espagne. Il a précisé que l’histoire n’était pas terminée et qu’il y aurait bel et bien un 5e film, mais que celui-ci risquait d’être le dernier.

Le dernier film... avec Hero et Josephine! En 2021, la réalisatrice des films Castille Landon avait dévoilé travailler sur deux nouveaux films dans l’univers After, soit Before, un antépisode qui se concentre sur l’enfance de Hardin, ainsi qu’une suite dans le futur qui suivrait les enfants du couple.

• Tous les détails ici: After: un «prequel» et une autre suite sont en développement

Certains spéculent que After Everything pourrait être cette suite, mais c’est peu probable puisque âgés de 24 et 25 ans, Hero et Josephine ne peuvent pas vraiment interpréter des parents d’adolescents.

La date de sortie de After Everything

Puisque le tournage vient tout juste de se terminer, on pourrait s’attendre à une sortie dans environ 1 an, donc en août ou septembre 2023. Peut-être ce sera un peu plus tôt si nous sommes chanceux!

À suivre...

