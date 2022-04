Les 6 meilleures adresses pour un «spray tan» à Montréal et ses environs

Lorsque l'été arrive et que le corps se dévoile, certains d'entre nous préfèrent arborer un teint déjà hâlé, et ce, sans soleil. Pour cela, il existe la méthode du «spray tan»qui donne des résultats souvent plus professionnels qu'avec l'utilisation d'un autobronzant.

Pour prendre de l'avance sur son teint estival ou encore pour un événement spécial comme le bal des finissants, un «spray tan» réussi est une solution parfaite.

Voici 6 endroits pour un spray tan à Montréal et ses environs.

Fondé par la talentueuse maquilleuse Alexia Baillargeon, Au Studio offre une tonne de services. On peut se faire coiffer, maquiller, obtenir une manucure, un soin visage et, vous l'aurez deviné, un spray tan. Les produits utilisés sont complètement naturels et ne vont pas endommager la peau. De plus, l'application sera uniforme et le résultat ne sera jamais orange.

4071 Rue Wellington, Montréal

Ce salon promet d'être le seul endroit dont vous avez besoin pour tous vos services beauté! Leur service de spray tan utilise des produits organiques qui, en plus de donner une teinte dorée à votre peau, sont hydratants. Leur site offre une liste exhaustive des étapes à faire avant et après le spray tan pour vous assurer un résultat uniforme qui va durer longtemps.

4910 Jean Talon Ouest, Montréal

Fondé par deux BFFs qui voulaient aider toutes les babes de Montréal à avoir un joli teint bronzé sans les dommages du soleil, Barbarella offre aujourd'hui une multitude de services. Leurs spray tan sont faits par des techniciennes professionnelles à l'aide d'une machine airbrush. La formule est végane, organique, sans huile et sans alcool. Wow!

3833 Rue Saint-Jacques, Montréal

Ce salon et boutique est entièrement dévoué au bronzage sans soleil. Leur formule unique contient du DHA, un ingrédient qui réagit avec les acides aminés naturels sur la couche supérieure de la peau qui s’oxyde et crée un éclat doré. Leur solution biologique écocertifiée est un mélange d’ingrédients combattant les signes de vieillissement, raffermissant la peau et régénérant les cellules! Les produits sont tous naturels, sans parabène, végétaliens, biologiques et ne sont pas testés sur des animaux.

46 Av Sainte Anne, Pointe-Claire



Cette clinique se spécialise sur tout ce qui est en lien avec la peau. Vous pouvez donc passer pour un facial, puis terminer votre journée self care avec un bronzage naturel! Ils offrent différents types de spray tan selon le résultat escompté, mais aussi selon votre teint. Les produits utilisés sont organiques et véganes, ils sont donc aussi bons pour vous que pour la planète!

2060 St Regis BLVD, Dorval

Ce salon utilise les populaires produits Nuda. Ils offrent non seulement des spray tan, mais aussi des services de soin de la peau et même des cours de fitness! Les produits utilisés à cet endroit sont tous naturels et organiques, une priorité pour eux! C'est l'endroit par excellence pour se sentir bien dans sa peau.

3000 Boulevard des Laurentides, Laval

