5 adresses pour un maquillage permanent réussi à Québec

La popularité du maquillage semi-permanent ne cesse de croitre et faire de nouveaux adeptes. Il faut dire que la technique a fortement évoluée depuis les années 90 et permet maintenant d'obtenir un résultat des plus naturels.

Parmi les procédures réalisées, on y retrouve l'eyeliner, l’effet poudré des paupières, le microblading des sourcils réalisé poil par poil et le lipblush, qui consiste à rehausser la teinte naturelle des lèvres.

Grâce à cette pigmentation de la peau, il est désormais possible de corriger des irrégularités, de souligner certains traits du visage et d’être maquillée au réveil et en sortant de la piscine.

Si le cœur vous en dit, voici 5 adresses incontournables pour un maquillage semi-permanent à Québec.

1. Daphiartist

Esthéticienne et spécialiste en micropigmentation, Daphné Blais excelle dans les techniques suivantes : taches de rousseur semi-permanentes, nanobrow, eyeliner, microblading, blush eyeliner, lipblush et lashlift. Elle offre aussi le brow lamination, soit le lifting semi-permanent des sourcils à l’aspect naturel et la microdermabrasion, un service non invasif de rajeunissement. Consultation gratuite de 15 minutes.

581 745-5428

1249, avenue Maguire

2. La Station Beauté

Ici, une école de formation fondée en 2016 par Chloé Jacques et qui comprend, entre autres, une succursale à Québec dont la directrice et franchisée se nomme Marie-Phée Letarte Poirier. On dit que l’endroit offre des techniques avant-gardistes et des résultats à la hauteur des attentes de sa clientèle. L’un des derniers services offerts, le BB Glow, un traitement qui permet de redonner de l’éclat au teint ainsi qu’un grain de peau affiné.

418 626-4242

905, rue de Nemours

3. Écho Beauté

Le but initial de cette clinique était de se démarquer en offrant, par exemple, un massage détente dans la plupart des soins comme le lashlift et la teinture des cils. La relaxation est au rendez-vous et c’est en créant un univers unique que l’endroit offre la micropigmentation, afin de vous aider à reconstruire, égaliser et rehausser certaines parties de votre visage.

418 563-3949

840, rue Bouvier

4. Clinique Monroe

La compétence, le professionnalisme et le respect des besoins uniques à chacun font partie des valeurs véhiculées à la Clinique Monroe. Situé dans un grand local lumineux à Sainte-Foy, l’accueil se fait dans un environnement propre et chaleureux. Les appareils de travail sont à la fine pointe de la technologie et en plus du maquillage permanent, l’endroit propose le détatouage à l’eau saline afin de corriger les erreurs du passé.

581 578-5555

3194, chemin Sainte-Foy

5. Clinique Foglia

Soins esthétiques, massothérapie et maquillage permanent sous le même toit! Que ce soit en raison d’allergies au maquillage, de dépigmentation, de manque de temps ou tout simplement par coquetterie, la Clinique Foglia vous offre un maquillage parfait en tout temps, même en ouvrant les yeux le matin. Les pigments minéraux, organiques et végétaux sont reconnus par Santé Canada et le résultat final sera discret et naturel!

418 380-9375

3655, rue du Campanile

