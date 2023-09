Addison Rae porte la tendance «quétaine» de l’été dans un bikini osé

La star des réseaux sociaux a surpris plus d’un de ses fans en arborant fièrement le bikini le plus «quétaine» de l’été, nous prouvant toutefois qu’il s’agit bel et bien d’une tendance phare de l’année.

• À lire aussi: Addison Rae est l'incarnation du style «Y2K» dans un bikini de denim

• À lire aussi: L’influenceuse Noémie Marleau adopte cette tendance mode controversée de l’été

• À lire aussi: L’influenceuse Emy-Jade Greaves adopte le bikini «quétaine» le plus tendance du moment

Qu’ils soient de format miniature, teintés des coloris les plus intenses, en denim ou à formes géométriques discutables, les bikinis de l’influenceuse ont le don de faire jaser. Cette fois-ci, Addison a osé la tendance kitsch de la saison estivale.

Même si les rosettes sont vite associées au terme «quétaine», les fashionistas nous ont prouvé qu’elles peuvent facilement devenir un accessoire mode indispensable à notre garde-robe.

Ajoutés à n’importe quel ensemble, ces tissus en forme de rose ont un je-ne-sais-quoi romantique qui font toute la différence. Les vedettes ne jurent que par cette tendance qui n’est point reléguée aux oubliettes. Et leur look préféré d’été? Le bikini floral hyper texturé.

INSTAGRAM / ADDISON RAE

Recouvrant le strict minimum de la poitrine, ce bikini à rosettes des plus sensuels offre énormément de volume à celle qui le porte, en restant toutefois dans la légèreté et la délicatesse, étant simplement retenu par de fines cordelettes. Un effet «WOW» instantané!

Addison n’a jamais bien froid aux yeux et celle-ci plonge tête première dans les tendances les plus controversées pour nous montrer qu’elle peut tout styler à la perfection. Microbikini à paillettes, ballerines et minijupe, rien n’est à son épreuve!

INSTAGRAM / ADDISON RAE

Peu importe le maillot de bain qu’elle choisit pour épouser ses courbes, Addison se fout s’il est au goût du jour ou s’il est sujet à débat.

L’important? S’amuser tel un véritable poisson dans l’eau. Et ça, la jeune femme l’a compris, ayant l’air d’une sirène des temps modernes.

INSTAGRAM / ADDISON RAE

Sans l’ombre d’un doute, la chanteuse et actrice profite des chauds rayons du soleil pour faire le plein en vitamine D avant la saison automnale. On ne veut que la copier!

• À lire aussi: Addison Rae joue les sirènes avec un «wet look» dans la mer d'Hawaii

• À lire aussi: Billie Eilish crée la controverse dans une séance photo sans pantalon

• À lire aussi: Cassidy Neves porte la tendance bottes controversée de l’automne

À VOIR: L'influenceuse Emy-Jade Greaves adopte le bikini «quétaine» le plus tendance du moment