Addison Rae expose sa sublime plastique dans un séduisant bikini scintillant

La vedette tiktokeuse a marié un bikini à l'esthétique sirencore à des bottes aux genoux et un accessoire créant un intéressant contraste.

Addison Rae est célèbre pour ses looks en bikini tous les plus différents les uns que les autres. Une chose est sûre, c'est qu'à chaque fois qu'elle enfile un maillot, elle fait sensation auprès de ses 37,1 millions d'abonnés Instagram. Sa plus récente publication a eu un effet instantané sur sa communauté.

Dans l'ensemble stylisé par Alexus Shefts, Addison flirte avec la caméra et elle s'éclate dans son deux-pièces jaune en filet et à ficelles. En plus de sa couleur ensoleillée, la particularité de ce maillot de bain est d'être doté de multiples pastilles qui accrochent la lumière au haut et au bas échancré. Prise en photo dans plusieurs angles, on peut constater la silhouette sculptée de la star.

On pourrait bien croire que la brunette amènera ce maillot pour un moment à la plage, mais les accessoires laissent plutôt penser qu'elle est prête pour une sortie au verger. La jeune femme a enfilé des bottes aux genoux dans une teinte beurre et un foulard blanc surdimensionné en laine crochetée.

Le contraste avec le look de sirène est plutôt rigolo et Addison semble particulièrement s'en amuser. Elle n'a pas peur de jouer avec la mode!

