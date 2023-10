Cette actrice de «Pretty Little Liars» serait enceinte et voici les détails

Les jeunes ados tourmentées par «A» dans Pretty Little Liars ont bien grandi et sont devenues des femmes accomplies.

La mouture originale de Pretty Little Liars a été vue à l'écran pour la première fois le 8 juin 2010. Plus de 13 ans plus tard, trois des actrices principales sont mamans, et une consoeur sera maman pour la première fois en 2024.

Après Shay Mitchell, Sasha Pieterse et Troian Bellisario, c'est au tour d'Ashley Benson de porter la vie. Toutefois, ce sont des sources proches de l'actrice qui ont ébruité la nouvelle autour d'eux, donc aux médias et au public.

Ashley est en couple depuis environ un an avec l'héritier du pétrole Brandon Davis, un socialite ayant déjà fréquenté Misha Barton, actrice de la série culte The O.C.. Le couple Benson-Davis s'est fait discret puisque les deux désiraient chérir leur relation hors des caméras. Les rumeurs de relation avaient débuté lorsque les tourtereaux s'étaient rendus ensemble à une partie de basketball de la NBA. Depuis, les amoureux ont publié quelques clichés ensemble sur les réseaux sociaux en clamant haut et fort leur amour mutuel.

En juillet 2023, Ashley a pris ses abonnés par surprise en pavanant une énorme bague à l'annulaire, scellant ainsi sa destinée avec celle de Brandon. Le couple s'est fiancé, et on apprend maintenant qu'Ashley attend leur premier enfant. Selon une source anonyme, Ashley en serait à environ quatre mois de grossesse, prenant ainsi grand soin de son corps. Les familles seraient ravies suite à cette grande annonce.

Ashley Benson a eu des relations un peu troubles dans le passé avec entre autres Cara Delevingne et G-Easy, avec qui ça s'est terminé en 2021.

C'est un heureux évènement qui attend le couple!

