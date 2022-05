Accusée de s'être moquée d'Hailey Bieber, Selena Gomez s'excuse

À quelques jours du lancement de la gamme Rhodes by Hailey Bieber, Selena Gomez a fait un TikTok qui, selon les fans encore et toujours divisés, semblait se moquer de la mannequin.

Hailey Bieber a partagé deux vidéos get ready with me alors qu'elle se trouve à Chicago.

Dans la même journée, on a eu droit a une vidéo de soins de la peau de Selena. Plusieurs ont remarqué sa moue.

Les admirateurs d'Hailey ont vite cru que c'était une vidéo pour se moquer de la mannequin et femme de Justin. Ils ont dénoncé la vidéo de Selena avec une pluie de commentaires, tel que «On sait à qui tu te réfères» et «Tu n'es qu'une copieuse». Les commentaires ont été désactivés depuis.

Selena a pris un moment sur les réseaux pour dire qu'elle n'avait aucune mauvaise intention derrière sa vidéo. « Je n'ai aucune idée de ce que j'ai fait de mal mais je suis désolée. Aucune mauvaise intention. Je supprimerai bientôt.»

Les deux femmes ont souvent demandé à leurs fans de cesser les comparaisons entre les deux. Chacune aillant son histoire avec Justin Bieber. Hailey a supplié les fans de Selena il y a quelques semaines de la laisser tranquille, et Selena de son côté a déjà parlé de ce que ça faisait à sa santé mentale.

Une nouvelle vidéo de Selena montrant sa petite routine beauté du matin a fait son apparition sur TikTok aujourd'hui.

@selenagomez Eyeliner and lips are secret so I guess 6 products 😂 ♬ About Damn Time - Lizzo

Flèche bien sentie vers les haters? Seule Selena sait!

